«Потерявшихся» в ЛНР разведчиков ВСУ до сих пор не нашли, — штаб «АТО» (ВИДЕО)
Украинские разведчики, «потерявшиеся» в ЛНР, вторые сутки не выходят на связь.
Об этом вечером 12 февраля сообщил спикер штаба «АТО» Леонид Матюхин.
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Представитель штаба «АТО» утверждает, что основной версией исчезновения «всушников» является потеря связи.
«Версий много, возможно, просто потеряли связь и пока не могут выйти на связь. Новой информации нет, я уточняю информацию почти каждые полчаса», — оправдывается Матюхин, добавив, что разведчиков «продолжают искать».
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486926492