«Потерявшихся» в ЛНР разведчиков ВСУ до сих пор не нашли, — штаб «АТО» (ВИДЕО)

Украинские разведчики, «потерявшиеся» в ЛНР, вторые сутки не выходят на связь.

Об этом вечером 12 февраля сообщил спикер штаба «АТО» Леонид Матюхин.

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Представитель штаба «АТО» утверждает, что основной версией исчезновения «всушников» является потеря связи.

«Версий много, возможно, просто потеряли связь и пока не могут выйти на связь. Новой информации нет, я уточняю информацию почти каждые полчаса», — оправдывается Матюхин, добавив, что разведчиков «продолжают искать».