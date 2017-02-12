Украина 

«Потерявшихся» в ЛНР разведчиков ВСУ до сих пор не нашли, — штаб «АТО» (ВИДЕО)

0 коментариев
«Потерявшихся» в ЛНР разведчиков ВСУ до сих пор не нашли, — штаб «АТО» (ВИДЕО) | Русская весна

Украинские разведчики, «потерявшиеся» в ЛНР, вторые сутки не выходят на связь.

Об этом вечером 12 февраля сообщил спикер штаба «АТО» Леонид Матюхин.

Читайте также: В ЛНР пропали военные разведчики ВСУ (+ВИДЕО)

Представитель штаба «АТО» утверждает, что основной версией исчезновения «всушников» является потеря связи. 

«Версий много, возможно, просто потеряли связь и пока не могут выйти на связь. Новой информации нет, я уточняю информацию почти каждые полчаса», — оправдывается Матюхин, добавив, что разведчиков «продолжают искать».

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486926492

Другие новости:

fa772b_1461184808

Украину нужно собрать заново, ее будущее — конфедерация самобытных регионов, — Захарченко

0
roguo2_1467222969

Свидомизм. Ликбез для чайников. Юлия Витязева

0
evxv42_1455303636

Инструкторы НАТО продолжают обучать украинских военнослужащих

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *