Потери ВС Египта в результате атак боевиков ИГ составили 26 военных

Командование ВС Египта привело уточнённые данные потерь в своём составе в ходе сегодняшней вылазки террористов ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) на Синае. Сообщается о 26 погибших и раненых египетских военнослужащих. В числе павших в бою — высокопоставленный офицер сил спецназначения ВС арабской республики, полковник Ахмед аль-Манси. Об этом передаёт телеканал Al Arabiya.

Потери противника египетские военные оценили в 40 уничтоженных боевиков и 6 транспортных средств, использованных террористами в ходе атак на несколько армейских блокпостов.

Как ранее сообщало EADaily, боевики группировки «Вилайят Синай» (египетское ответвление террористической организации ДАИШ) в пятницу, 7 июля, осуществили скоординированные атаки на армейские блокпосты, расположенные в северо-восточной части Синайского полуострова. Террористы атаковали блокпосты с помощью начинённых взрывчаткой автомобилей. Затем несколько десятков высадившихся с пикапов джихадистов открыли огонь, проникнув на территорию военных объектов.