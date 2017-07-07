«Постскриптум», зри в корень.

Первого июля в передаче ТВЦ «Постскриптум» была поднята тема о сносе объектов недвижимости, в связи с тем, что они находятся в охранной зоне газопроводов.

Сюжет, представился несколько размытым, и каким – то неоднозначным, конечно, если по — деловому.

Несколько лет назад, по работе, я сталкивался с подобным вопросом. Тогда все удалось разрешить, если и не полностью, то избежать сноса и претензий со стороны газотранспортных организаций. Несколько уточнений по документам и полномочиям, направленных оппонентам, и органы местного самоуправления, газотранспортная организация и Кадастровая палата занялись не нами, а выяснением отношений между собой. Исходя из имеющегося опыта, в том числе опыта общения с судебной системой России позволю несколько соображений.

Если целью сюжета было привлечь внимание к проблеме и помочь в ее решении, то:

— почему не упомянуто, что, как правило, много вопросов вызывает установление обременений, связанных с газопроводом, если видом разрешенного использования участка, разрешено строительство (противоречие), а так же документы, которыми устанавливали разрешенное использование и обременение, и сроки, регистрации обременения. По закону, Служба кадастра не могла зарегистрировать одновременно вид разрешенного использования земельного участка– «для жилищного строительства» или «для садоводства» (участок, на котором законом разрешено строительство), и обременение — охранная зона газопровода. Кроме того, обременение не могло быть зарегистрировано на основании документов газотранспортной организации, а так же Постановления Правительства РФ и даже Федерального закона, в которых не указан конкретно этот участок;

— почему не объяснено, что при платном использовании земельного участка, а другого в России просто нет, налог, аренда, зависят от кадастровой стоимости участка, а та не может не завесить от наличия обременений, что вряд ли имело место.

Конечно, в каждом конкретном случае будут свои нюансы, но ситуация похожа и людям попавшим в непростую ситуацию неплохо бы понимать эти моменты, а, следовательно, СМИ могли бы освещать более подробно эти моменты;

— почему – то обойден вопрос особенностей сложившегося в России системы судопроизводства. Почему суды при рассмотрении споров между гражданином и властью или крупными предприятиями выносят решения не в пользу граждан? Есть, конечно, несколько как бы очевидных причин. Во-первых, судопроизводство в России состязательное и представитель, в данном случае, газотранспортной организации, лучше подготовлен по этому вопросу, чем гражданин или даже адвокат, который действует в интересах гражданина, да еще по государственным расценкам. Во-вторых, судья прекрасно понимает, что муниципальные и государственные структуры будут, что говорится защищать свои интересы до последнего, и рисковать отменой решения не станет, в то время как у граждан нет таких возможностей, а адвокаты, не очень горят желанием этим заниматься. Объяснения есть, но Граждане России могли бы ожидать освещения в СМИ состояния дел с исправлением этой несправедливости;

— почему – то так же обойден вопрос организации рассмотрения дел судами, что хотя и не нарушает закон, но создает в моральном отношении весьма неприглядную картину. Речь идет о, вскользь, обозначенном в сюжете факте, что рассмотрение начали с участка 80 – летнего старика. Ясно почему? Хотя судопроизводство состязательное, но «все равны перед законом и судом», поэтому решение, принятое по первому делу, как – бы проецируется и на остальные дела. А вот почему у суда нет обязанности потребовать от заявителя объединения всех аналогичных дел в одно заявление, а, следовательно, и в одно производство не очень понятно и как проблема это достойно освещения СМИ. Гражданам это даст возможность лучше подготовиться к делу, объединить финансовые возможности и т.п., да и картина будет выглядеть наглядней. Например, снести один дом, какие бы компенсации не были, это, вероятно, более правильно, чем отводить в сторону километры газопровода, а если домов 100, то и решения могут быть другими;

— зачем – то в сюжете излишне подчеркивается роль Президента РФ Путина В.В., хотя эта роль совсем неоднозначная. То, что наше судопроизводство не защищает граждан, и то, что возникают такие проблемы, есть недоработки и Президента, как гаранта Конституции РФ, которой такая дискриминация не предусмотрена. Однако, тот же ведущий программы «Постскриптум» А.К. Пушков, являясь Членом Совета Федерации РФ, а ранее Депутатом Государственной Думы РФ, и, следовательно, обладая законотворческой инициативой, мог бы заострить внимание, что сделано, (не сделано) им и его коллегами по решению этих проблем. То, что кому – то удалось дозвониться до Президента РФ Путина В.В. и в результате, возможно, в отношении этих людей найдут компромиссное решение хорошо, но, очевидно, что это не то решение, которое необходимо всем. Каждый не может дозвониться, да и нет у Президента РФ полномочий ни отменить судебное решение, ни приказать что-либо коммерческой организации, и большинство Граждан по – доброму, и, не очень, завидуя счастливцам, считают, что в отношении них Власть и Президент РФ несправедливы. Пятьдесят человек счастливы, а пятьдесят тысяч обижены, и совсем не обязательно, выставлять только и исключительно Путина В.В. ответственным за это.

СМИ все – таки власть, а властью необходимо пользоваться ответственно и аккуратно.

Alex Xorkam (asxorkam@yandex.ru)

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110316/19387/-