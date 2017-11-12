Пострадавшие в Сирии российские журналисты рассказали о случившемся (ВИДЕО)

Оказать первую помощь пострадавшим при взрыве фугаса в Сирии российским журналистам их коллега смог благодаря бинту, случайно найденному при осмотре больницы, устроенной боевиками в Дейр-эз-Зоре: журналисты телеканала НТВ и телеканала «Звезда» рассказали новые подробности инцидента 6 ноября.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что четверо журналистов телеканалов НТВ и «Звезда» и пятеро военнослужащих были ранены в Сирии при взрыве фугаса в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зора, их жизни вне опасности.

Все пострадавшие были оперативно эвакуированы на российскую авиабазу Хмеймим, где им была оказана необходимая помощь, а затем доставлены в Москву. Ранения получили корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, а также журналисты телеканала «Звезда» Дмитрий Стародубский и Константин Худолеев.

С журналистами в военном госпитале имени Вишневского в Красногорске поговорила ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова.

«Взрыв не взрыв, хлопок не хлопок. Следующее, что я помню, я сижу на земле, правая нога в каком-то непонятном положении, и крик сзади, кто что кричит, и я чувствую, что у меня нога тоже очень болит и кричу: «Нога, нога!» — описал произошедшее оператор НТВ Воронов.

Корреспондент Илья Ушенин рассказал, что первым ему оказал помощь оператор телеканала «Звезда».

«Помню, что вспышка была рядом, мне еще голову обожгло, отбросило как-то… Я сажусь на колени, и первым, кто мне оказывал помощь, он был ближе всех ко мне — это был оператор „Звезды” Дима Стародубский. Достает откуда-то взявшийся бинт и перетягивает руку. Этот бинт был из „игиловской*” больницы, просто он взял его как сувенир посмотреть, мы тогда снимали „игиловский*” госпиталь»,- рассказал Ушенин.

Сам Стародубский рассказал, что «сначала Илюхе перемотал, потом пошел до бойцов, бойцам помог тоже».

«Подбежали другие бойцы. Все подбежали в эпицентр взрыва помогать»,- вспоминает он.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.