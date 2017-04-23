Пострадавшему при нападении на ФСБ в Хабаровске сделали две операции. Об этом представителям СМИ сообщил главврач 1-й краевой клинической больницы Сергей Пудовиков. На данный момент его состояние оценивается как стабильное.

«Состояние тяжелое, но стабильное, пациент в сознании, разговаривает. Пока он находится под постоянным наблюдением в реанимации. Завтра будет решаться вопрос о переводе его в обычную палату», — приводит слова врача «РИА Новости».

Накануне житель Хабаровска Антон Конев, попрощавшись в соцсетях со своими друзьями и знакомыми, убил охранника, похитив оружие в стрелковом клубе, а потом совершил нападение на приемную регионального управления ФСБ. В итоге жертвами злоумышленника, которому не исполнилось и 18 лет, стали три человека, в том числе офицер ФСБ. Сам он также погиб в перестрелке.