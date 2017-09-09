Постпред Украины при ООН обещает России «немало неожиданностей»

Украина готовит для России «немало неожиданностей» на 72-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

«Есть ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы не раскрывать все карты заранее для нашего бывшего стратегического партнёра. Но они должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей», — сказал он в интервью одному из украинских СМИ.

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