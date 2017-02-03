Россия 

Постпред США при ООН назвала условия отмены санкций против России

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Постпред США при ООН назвала условия отмены санкций против России | Русская весна

Связанные с Крымом санкции США останутся в силе, пока полуостров не вернется под контроль Украины, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Крым является частью Украины. Введенные нами санкции в связи с Крымом останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», — заявила Хейли в своем первом выступлении в Совете Безопасности ООН.

Новый американский постпред с сожалением отметила, что в своей первой речи «должна осудить агрессивные действия России».

«Так не должно быть. Мы действительно хотим лучших отношений с Россией. Тем не менее, плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и серьезного осуждения действий России», — заявила Хейли на заседании. 

В четверг СБ ООН проводит открытое заседание по ситуации в Донбассе.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486076211

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