Постпред США при ООН назвала условия отмены санкций против России
Связанные с Крымом санкции США останутся в силе, пока полуостров не вернется под контроль Украины, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
«Крым является частью Украины. Введенные нами санкции в связи с Крымом останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», — заявила Хейли в своем первом выступлении в Совете Безопасности ООН.
Новый американский постпред с сожалением отметила, что в своей первой речи «должна осудить агрессивные действия России».
«Так не должно быть. Мы действительно хотим лучших отношений с Россией. Тем не менее, плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и серьезного осуждения действий России», — заявила Хейли на заседании.
В четверг СБ ООН проводит открытое заседание по ситуации в Донбассе.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486076211