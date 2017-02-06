Постпред РФ при ОБСЕ прокомментировал перспективу расширения «нормандского формата»

Расширение «нормандского формата» не ускорит урегулирование кризиса на Украине, считает постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Что касается расширения „нормандского формата”, не думаю, что пока это как-то ускорит урегулирование на Украине, скорее, может быть, украинское партнеры будут заинтересованы за счет западного влияния усилить свои позиции и попытаться перестроить всю логику политического урегулирования, которая замкнута на минском комплексе мер», — заявил Лукашевич в интервью телеканалу «Россия-24».

Отвечая на вопрос о сообщениях о возможности расширения «нормандского формата», с включением в его состав США и других стран, Лукашевич отметил, что «в ОБСЕ эта тема не обсуждается, потому что „нормандский формат” — это более высокая степень взаимодействия четырех государств, это весьма важный инструмент, который помогает решать проблемы украинского урегулирования».

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