Постпред РФ при ЕС: «Северный поток-2» будет реализован

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что газопровод «Северный поток-2» будет реализован в любом случае.

«Несмотря на все эти игры вокруг проекта «Северный поток-2», он будет реализован. Это отвечает интересам и Германии в первую очередь, и в целом европейской экономики», — сказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что применение Третьего энергопакета ЕС к «Северному потоку-2» — это невероятный сценарий, перспективы таких намерений нулевые и это понимают в Еврокомиссии.

«Эта инициатива несет оттенок формализма. А именно — предложить России выработать некое межправительственное соглашение, которое формально давало бы возможность обойти жесткие условия Третьего энергопакета», — добавил он.

Но Москва не собирается заключать подобных соглашений, так как для этого нет оснований: строительство газопровода из РФ в ЕС – это коммерческий проект, а не государственный.

Участником проекта является не правительство России, а «Газпром», а также его партнеры в Европе. Именно компании были инициаторами проекта, то есть проект является частным, хотя и реализуется в интересах европейских государств и РФ.

«Северный поток-2» — это даже не изобретение российской стороны, не изобретение даже «Газпрома». А это инициатива его партнеров», — подчеркнул Чижов.

Еврокомиссия традиционно пытается привести проект газопровода к некоторым правилам ЕС, которые к нему сейчас не относятся. Дело в том, что сам газопровод не проходит по наземной части ЕС, то есть на него не могут распространяться правила внутреннего рынка ЕС. Именно об этом традиционно говорит «Газпром», но Брюссель упорно пытается навязать свое видение и принципы работы, заключив соответствующее соглашения.

Без соглашения ЕК вообще не может никак регулировать работы газопровода. Ранее был утвержден проект мандата на проведение переговоров с РФ, но его должны утвердить все страны ЕС, а Германия не считает необходимым этот делать.

В результате, проект газопровода «Северный поток-2», который предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, реализовывается, несмотря на все виды противодействия со стороны некоторых европейских государств, которые не имеют к нему отношения или регуляторов.

Газопровод пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.

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