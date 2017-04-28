Поставили на место: Китай опроверг заявления США об «изоляции России в ООН»

В Китае опровергли заявления Вашингтона об «изоляции России в ООН». Директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунюнь подчеркнул, что озвученные выводы являются исключительно мнением США.

«Это мнение американской стороны. У наших отношений очень серьезный потенциал сотрудничества. Наши лидеры уже давно достигли таких договоренностей», — подчеркнул Гуй Цунюнь.

«Как бы ни изменилась международная ситуация, наш курс на развитие и углубление всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия не изменится», — добавил эксперт.

Он также сообщил, что только в марте и апреле текущего года Москву с визитами посетили 4 высокопоставленных представителя правительства Китая. А до конца года запланированы 4 встречи глав государств на высшем уровне.

Напомним, ранее пресс-служба Белого дома обнародовала справку, согласно которой одним из достижений президента США Дональда Трампа за первые 100 дней нахождения на посту называется «изоляция России в ООН». Китай особенно обеспокоило заявление о том, что Трамп «еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН посредством успешной дипломатии с председателем Китая Си Цзиньпином».

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