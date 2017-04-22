Посольство РФ в США назвало арест россиянина Селезнева похищением

Посольство РФ в Вашингтоне сообщило РИА Новости, что арест россиянина Романа Селезнева является незаконным.

«Считаем арест россиянина незаконным, он был фактически похищен с территории третьей страны. По имеющейся информации, адвокаты будут обжаловать решение суда», — отметили в посольстве.

Селезнев был приговорен судом Сиэтла к 27 годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве. Присяжные признали его виновным по 38 пунктам.

Обвинение обосновывало юрисдикцию суда тем, что жертвами киберпреступлений стали в том числе и жители штата Вашингтон. МИД РФ назвал похищением арест Селезнева в 2014 году на Мальдивских островах с последующим вывозом на территорию США.

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