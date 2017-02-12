Посольство РФ в Лондоне с иронией высказалось об «эпидемии» хакерских атак (ФОТО)

Российское посольство в Великобритании иронично отреагировало на заявления западных СМИ и политиков об атаках хакеров, якобы связанных с Россией.

«Это что-то вроде эпидемии или моды? Все на Западе заявляют, что их взломала Россия», — написало посольство в официальном Twitter.

К записи прикреплена фотография женщины за рулем, которую остановил полицейский. Подпись к картинке гласит: «Я не виновата, офицер. Это русские взломали мой спидометр».

В воскресенье газета Sunday Times со ссылкой на Центр национальной кибербезопасности написала, что в Великобритании выросло число кибератак на госучреждения со стороны якобы связанных с Россией хакеров.

В российском посольстве отметили, что статья не содержит «никаких доказательств, одни голословные обвинения».

Днем ранее газета Guardian сообщила об атаке «российских хакеров» на МИД Италии, а в воскресенье римская Il Messaggero заявила о взломе компьютеров итальянского минобороны.

В МИД России подчеркнули, что эти обвинения не подтверждаются фактами. Глава ведомства Сергей Лавров отреагировал на обвинения с иронией: он призвал дипломатов «не почивать на лаврах», а учиться новому и использовать инновационные методы работы.