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Посольство РФ в Лондоне с иронией высказалось об «эпидемии» хакерских атак (ФОТО)

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Посольство РФ в Лондоне с иронией высказалось об «эпидемии» хакерских атак (ФОТО) | Русская весна

Российское посольство в Великобритании иронично отреагировало на заявления западных СМИ и политиков об атаках хакеров, якобы связанных с Россией.

«Это что-то вроде эпидемии или моды? Все на Западе заявляют, что их взломала Россия», — написало посольство в официальном Twitter.

К записи прикреплена фотография женщины за рулем, которую остановил полицейский. Подпись к картинке гласит: «Я не виновата, офицер. Это русские взломали мой спидометр».

В воскресенье газета Sunday Times со ссылкой на Центр национальной кибербезопасности написала, что в Великобритании выросло число кибератак на госучреждения со стороны якобы связанных с Россией хакеров.

В российском посольстве отметили, что статья не содержит «никаких доказательств, одни голословные обвинения». 

Днем ранее газета Guardian сообщила об атаке «российских хакеров» на МИД Италии, а в воскресенье римская Il Messaggero заявила о взломе компьютеров итальянского минобороны. 

В МИД России подчеркнули, что эти обвинения не подтверждаются фактами. Глава ведомства Сергей Лавров отреагировал на обвинения с иронией: он призвал дипломатов «не почивать на лаврах», а учиться новому и использовать инновационные методы работы.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486919603

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