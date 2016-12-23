Посол Украины объяснил публикацию «веселых картинок» про «Боярышник»

Публикация «веселых картинок» на тему смерти людей от «Бояршника» в Иркутске была направлена не против людей, а против российских властей, заявил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров в ответ на вопрос МИД России по этому поводу.

В своем Twitter дипломат написал: «Это направлено не против людей, а против власти, которая дома не может сберечь людей, а еще посылает их убивать граждан моей страны».

Ранее на «веселые картинки» обратил внимание МИД России, который через социальные сети обратился к Киеву с вопросом: «Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют „веселые картинки“ на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством „Боярышник“?».

К публикации российского внешнеполитического ведомства были прикреплены несколько иллюстраций, которые ранее распространил Андрей Олефиров.

По последним данным из Иркутска, от отравления «Боярышником» умерли уже 72 человека. По возбужденному уголовному делу задержано более 10 человек, в основном, это предприниматели, которые торговали спиртосодержащей продукцией.

Кроме того, EADaily накануне уже сообщало, что на фоне массового отравления жидкостью «Боярышник» в Иркутске зафиксирован случай смертельного отравления контрафактной водкой.