Проишествия 

Посол России в Турции убит на выставке «Россия глазами турок»

1 Комментарий

Иллюстрация: Hurriyet

Посол России в Турции Андрей Карлов скончался в результате нападения в галерее современного искусства в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Отметим, что 19 декабря вооружённый мужчина совершил нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова во время его выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок».

По последним данным, нападавший был ликвидирован сотрудниками полиции и охранниками. Пострадали ещё трое человек. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Турции.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/19/posol-rossii-v-turcii-ubit-na-vystavke-rossiya-glazami-turok

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One thought on “Посол России в Турции убит на выставке «Россия глазами турок»

  • 07.04.2017 at 14:05
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    I savor, result in I discovered exactly what I was having a look for.

    You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice
    day. Bye

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