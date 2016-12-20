Посол России в Турции убит на выставке «Россия глазами турок»

Посол России в Турции Андрей Карлов скончался в результате нападения в галерее современного искусства в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Отметим, что 19 декабря вооружённый мужчина совершил нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова во время его выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок».

По последним данным, нападавший был ликвидирован сотрудниками полиции и охранниками. Пострадали ещё трое человек. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Турции.