Посол России в Турции убит на выставке «Россия глазами турок»
Посол России в Турции Андрей Карлов скончался в результате нападения в галерее современного искусства в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Отметим, что 19 декабря вооружённый мужчина совершил нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова во время его выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок».
По последним данным, нападавший был ликвидирован сотрудниками полиции и охранниками. Пострадали ещё трое человек. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Турции.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/19/posol-rossii-v-turcii-ubit-na-vystavke-rossiya-glazami-turok
One thought on “Посол России в Турции убит на выставке «Россия глазами турок»”
I savor, result in I discovered exactly what I was having a look for.
You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice
day. Bye