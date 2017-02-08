Посол России: переговоры с Китаем по нефти не связаны с политикой

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Андрей Денисов заявил, что переговоры по сотрудничеству России и Поднебесной в энергетической сфере не привязаны к политическому календарю.

«Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы не ставим задачу выхода на какие-либо договоренности к каким-то определенным датам или событиям в нашем политическом календаре. Мы давно уже ушли от такого рода калькуляций», — заявил он в интервью ТАСС.

При этом он отметил, что переговорная работа весьма сложная, но сомнений во взаимных договоренностях нет.

Сам процесс переговоров осложняется из-за сильного колебания цен на нефть, поэтому они могут затягиваться из-за изменения позиций сторон.

Посол добавил, что «никто в ущерб себе не торгует, никто свои интересы в жертву, в том числе политической целесообразности, не принесет».

При этом Россия вообще не рассматривать торговлю в качестве политического рычага, это полностью самостоятельная сфера отношений, добавил Денисов.

Энергетическое сотрудничество РФ и Китая – одна из важнейших тем во внешней политике России, а также крайне важный процесс для российского нефтегазового сектора.

В 2014 г. «Гзапром» и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC заключили историческое соглашение по поставкам газа. Согласно договору, который действует в течение 30 лет, объем поставок газа составит 38 млрд кубометров в год через газопровод «Сила Сибири». В 2015 г. также было подписано соглашения по поставкам через «Сила Сибири – 2» еще на 30 млрд кубометров.

Кроме того, активно поставляет нефть в Китай «Роснефть». В начале года пятилетний контракт был не только продлен еще на 5 лет, но и увеличен в 2,5 раза, до 91 млн тонн нефти.