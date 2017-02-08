Посол Германии на Украине отменил пресс-конференцию из-за скандала
Немецкое посольство на Украине отменило запланированную пресс-конференцию с послом Эрнстом Райхелем, которая должна была состояться сегодня вечером.
Общение с прессой было намечено перед началом торжественного приема по случаю 25-летия работы диппредставительства на Украине.
«Прием состоится, как и планировалось, однако пресс-конференции не будет», — сказали в посольстве.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Райхель угодил в дипломатический скандал, заявив, что проведение выборов на Донбассе возможно в присутствии российских войск.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486486554