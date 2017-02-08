Россия 

Посол Германии на Украине отменил пресс-конференцию из-за скандала

0 коментариев
Посол Германии на Украине отменил пресс-конференцию из-за скандала | Русская весна

Немецкое посольство на Украине отменило запланированную пресс-конференцию с послом Эрнстом Райхелем, которая должна была состояться сегодня вечером.

Общение с прессой было намечено перед началом торжественного приема по случаю 25-летия работы диппредставительства на Украине.

«Прием состоится, как и планировалось, однако пресс-конференции не будет», — сказали в посольстве.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Райхель угодил в дипломатический скандал, заявив, что проведение выборов на Донбассе возможно в присутствии российских войск.

Читайте также: В Раде призвали бойкотировать прием у немецкого посла из-за его заявлений о выборах в Донбассе

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486486554

Другие новости:

1l03mf_1467061204

Губернатор Белых рассказал, что голодает в СИЗО

0
ou3wpk_1473645364

Как «счастливая Херсонщина» в Россию собралась (ФОТО)

0
3l51hl_1457335513

«Нафтогаз» хочет получить $8,2 млрд от «Газпрома»

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *