Посол ЕС назвал условия проведения выборов в Донбассе

Местные выборы в Донбассе возможны при участии в них украинских партий и украинских СМИ, которые должны освещать эти выборы.

Об этом заявил глава представительства Европейского Союза на Украине Хюг Мингарелли. Мигнарелли подчеркнул, что выборы возможны при условии соблюдения стандартов ОБСЕ.

«Это означает, что украинские политические партии должны иметь возможность выдвигать кандидатов и участвовать в кампании, и украинские СМИ должны иметь возможность участвовать в кампании», — отметил Мингарелли.

Дипломат также сказал, что участники переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе должны достичь политического решения, которое позволит провести эти выборы.

«И на этой основе Украина должна постепенно вернуть контроль над своими территориями при содействии международного сообщества», — добавил посол ЕС.

Стоит добавить, что, по словам дипломата, Евросоюз хочет принимать активное участие в процессе восстановления Донбасса.

«Мы хотели бы быть во главе восстановления социальной и экономической инфраструктуры на Донбассе сразу же после того, как будет найдено политическое решение», — сказал Мингарелли.

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