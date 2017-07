«Посмотрите на эти лица»: украинцы показали лидерам G20 лица карателей-«атошников» (ФОТО)

Украинский кризисный медиацентр напечатал и развесил в немецком Гамбурге (где завтра начинается саммит G20) плакаты с портретами украинских карателей, убивающих мирных жителей Донбасса.

Проект получил пафосное название «Внимательно посмотрите на эти лица» (Look closely at their faces), в его реализации принимало участие посольство Украины в США и фотограф Роман Николаев. Также на плакатах нашлось место украинским «волонтерам», «активистам» и прочим пособникам карателей.

«Украинская армия: защищая границы цивилизации», — гласит подпись к плакату.

«Этот проект имеет очень важную цель — напомнить лидерам свободного мира, что Украина в 1994 году получила гарантии безопасности согласно Будапештскому меморандуму, когда отдала третий по величине в мире ядерный арсенал. А теперь мужественно противостоит российской агрессии и защищает границы цивилизации», — вещает соучредитель Украинского кризисного медиацентра (УКМЦ) Геннадий Курочка.

Другой соучредитель УКМЦ Наталья Попович полагает, что саммит G20 — это «удачная возможность для мировых лидеров заставить Россию остановиться и начать действовать в правовом поле».

При этом напечатать плакаты с лицами детей Донбасса, убитых украинскими военными преступниками за три года войны, украинские пропагандисты, разумеется, не захотели.

