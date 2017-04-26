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Послы ЕС одобрили безвиз для Украины (+ВИДЕО)

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Послы ЕС одобрили безвиз для Украины (+ВИДЕО) | Русская весна

26 апреля Украина стала еще на один шажок ближе к заветной «морковке» безвиза. Визовую либерализацию для «незалежной» одобрили послы ЕС.

«Послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины. 11 мая министры ЕС подтвердят сделку», — написал на своей странице в соцсети известный европейский инсайдер, журналист Рикард Йозвяк.

На эту новость уже отреагировал президент Петро Порошенко, который сегодня находится в Чернобыле в связи с 31-й годовщиной трагедии на ЧАЭС.

«Есть еще одно важное решение, о котором я имею честь объявить. Только что Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима.

Двери Европы для Украины открыты. Сейчас осталось решение Совета ЕС на уровне министров, и процесс завершен», — радуется Порошенко.

Напомним, Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима 6 апреля. 11 мая этот вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493201453

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