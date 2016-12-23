Последствия «революции гидности» в Киеве — бунт предпринимателей против Кличко [18+]

Сообщение от экс-депутата Верховной рады Украины, постоянного эксперта News Front Алексея Журавко: «Титушки, экскаватор, оцепление и предприниматели. Беспредел со сносом магазинов и ларьков в Киеве у метро «Политехнический институт». Такого вы точно не увидите по украинским СМИ: бунт предпринимателей. Аваковские оборотни полицейские издеваются над народом. Последствия «революции гидности» на лицо. Людей лишают работы, тысячи семей останутся без источников заработка, тем самым обрекая их на выживание».

Метки по теме: Аваков; Алексей Журавко; Киев; Кличко; новости Украины; протесты на Украине; Украина

По материалам: http://news-front.info/2016/12/23/posledstviya-revolyucii-gidnosti-v-kieve-bunt-predprinimatelej-protiv-klichko-18/