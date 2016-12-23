Последняя надежда: За что Савченко выгнали из ПАСЕ

Пусть она хоть черт с рогами будет, Савченко, хоть Чикатило. Если она добьется свободы для сотни заключенных и пленных, спасет эти человеческих судеб, — она уже огромное дело сделает, пишет Журналистская Правда.

Надежда Савченко — восхитительное явление украинского политикума, за какие-то полгода прошедшая путь от звезды надежды и символа «непокоренной» Украины до агента Кремля. В мае ее встречали с любовью и обожанием, на улицах Киева висели ее отфотошопленные бигборды, а за отрицание святой голодовки можно было нарваться на бан в Фейсбуке.

Сейчас…

Сейчас ее исключают из постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов на заседании в четверг, 22 декабря.

Сейчас бывшая покровительница Юлия Тимошенко вышвыривает Надежду из партии «Батькивщина» (напомним, не выходя из СИЗО, Надя прошла в парламент первым номером от этой фракции).

А все за что? За переговоры с Захарченко и Плотницким по поводу обмена пленными.

«Партия Батькивщина считала и считает, что никаких переговоров с террористами, которые сегодня являются инструментом оккупации Донбасса, быть не может», — заявила Юлия Тимошенко. 15 декабря пресс-служба партии «Батькивщина» распространила заявление об исключении Савченко, где было сказано, что политические взгляды Савченко и партии не совпадают. Правда, осведомленные люди считают, что это было только предлогом, а на самом деле, популярность Савченко сильно мешала Тимошенко.

«Савченко исключили по той причине, что для Тимошенко это большие риски. У неё растёт рейтинг, всё идёт к тому, что она будет единственной альтернативой уходящему Петру Порошенко. Тимошенко может добиться того, к чему шла всю жизнь, — может стать президентом Украины», — считает по этому поводу экс-регионал Олег Царев.

Более того! На днях Савченко заявила, что Петр Порошенко планирует ее убийство.

«Администрация президента уже получила приказ сделать все, чтобы меня уничтожить, арестовать, а если не получится, то повесить на меня все, что они хотят. Ну или просто уничтожить физически», — сказала она. Также Савченко отметила, что уже давно морально готова к этому.

«Я к этому готова, и знаю числа и дни, когда это будет происходить. Я не глупая, и я все понимаю. И могу просчитать все их шаги. Меня не пугает и не удивляет та грязь, которая происходит в нашей политике», — заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Пять дней назад, кстати, она уже попала — совершенно случайно — в автомобильную аварию на трассе Киев — Одесса. Дороги скользкие, занесло.

Ничего удивительного: Надежда перестала быть удобной и полезной, начала делать какие-то собственные шаги и стала мешать уютной тусовочке, плотно сидящей на экономических потоках. Украинский политикум лютует. Политолог Тарас Березовец предлагает судить Надежду за измену Родине.

(Тарас! Хочу сказать, что летчицей-залетчицей мы, ватники, Надю дразнили, когда это еще не было мейнстримом. Как не стыдно повторять за идеологическим врагом!).

А дело вот в чем. По понятным причинам, как бывшей заключенной, Надежде интересен обмен пленными. Сейчас вот вообще не хочется распространяться на тему отсидки самой Савченко. Важно вот что: она провела в российском СИЗО (где условия совершенно райские по сравнению с украинскими) год, и после освобождения она задумалась о том, что вообще происходит с пленными. По обе стороны фронта.

Занялась она этим вопросом плотно и крепко. Ну то есть, она действительно человек упрямый, и местами это упрямство комично (мы же помним вышиванку и гимн Украины в зале суда), но когда оно направляется на хорошее дело, то способно принести результаты. И вот Надежда поехала в Минск и встретилась там с Александром Захарченко и Игорем Плотницким, чтобы обсудить вопросы обмена пленными.

«Я обещала людям, что выйду из тюрьмы и буду говорить даже с чертом. Да, я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга. Я в них черта не увидела, потому что если бы я хотела увидеть в них черта, то мы бы ни о чем не договорились», — сказала она.

Теперь те, кто пытался сделать из нее икону, хотят ее линчевать.

«Надежда Савченко — это символ украинской борьбы против России. Власть должна приложить все усилия, чтобы ее освободить. Пусть президент лучше себя обменяет на Савченко!», — писал о Надежде Савченко год назад Олег Ляшко.

Сейчас он пишет: «То, что творит сейчас Савченко, — это государственная измена. Савченко нужно немедленно запретить доступ к государственной тайне, отозвать из ПАСЕ, лишить мандата народного депутата и звания Героя Украины. Ездить свободно на территорию врага может только вражеская агентура, как Бойко, Левочкин, Медведчук, Тимошенко и Савченко».

Ну просто картинка «до» и «после».

А разгадка простая. Все эти депутаты, политики, все эти заигравшиеся олигархи, хорошо кушающие, хорошо одевающиеся, с красивыми любовницами и дорогими автомобилями, — они совершенно не представляют, что испытывает человек, находящийся в заключении.

Им неинтересно, что испытывают мирные жители Украины, задержанные собственной службой безопасности по ложным обвинениям, потому что была разнарядка на определенное количество арестованных «террористов». Ну, например, с октября 2015 года в одесском СИЗО находится известный врач Владимир Грубник.

Знаете, за что его арестовали? За найденную дома символику Новороссии, периодически высказывавшиеся в разговоре с друзьями левые взгляды и поездку в Россию на семинар в 2014 году. Теперь ему предъявлено обвинение в терроризме, статья 258 часть 3. В списках на обмен он присутствует с 2015 года, в том числе и в последнем предъявленном в Минске списке на 618 человек, но результатов нет. За год в СИЗО он успел заболеть туберкулезом.

Им неинтересно, что испытывают украинские солдаты, находящиеся под стражей в ЛНР и ДНР. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова регулярно пытается инициировать обмены пленными. Они срываются по инициативе украинской стороны. Например, недавно украинская сторона опять отказалась забирать своих солдат. Пусть сидят, есть не просят. Зато от щедрот попросила передать им теплые вещи, чтобы, видимо, Украину они вспоминали с теплом. Бросившую их Украину.

И никому, абсолютно никому из этих жирных олигархов, нет дела до заключенных. А Надежде Савченко есть. Надьке, летчице-залетчице, упрямой, сумасшедшей, выпендривающейся, свято убежденной в своей правоте. И вот она ходит и ищет правды. И пытается разговаривать с теми, кому еще это надо.

А те, кому плевать, по большому счету, на заключенных, и на саму Савченко плевать было, когда она сидела — просто удобным поводом для пиара она была, — эти сейчас поливают ее грязью, поднимают на смех.

Да пусть она хоть черт с рогами будет, Савченко, хоть Чикатило. Если она добьется свободы для сотни заключенных, спасет эти несколько человеческих судеб, — она уже огромное дело сделает.

Анна Долгарева