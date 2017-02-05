Последний бой Порошенко и синдром хромой утки, возомнившей себя орлом

Новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли огласила позицию США по экономическим санкциям в отношении России и по Крыму.

«Связанные с Крымом санкции США останутся в силе, пока полуостров не вернется под контроль Украины», — заявила она в минувший четверг во время первого со своим участием заседания Совета Безопасности ООН.

Слова Никки Хейли чрезвычайно воодушевили представителей Украины, однако нужно понимать, что в данном случае была воспроизведена еще обамовско-пауэровская позиция Госдепа по данному вопросу, которая пока что не подверглась серьезному анализу и пересмотру.

Думаю, позиция эта достаточно скоро будет пересмотрена, поскольку без внесения существенных корректив в политику Госдепа по отношению к России (в том числе и по украинскому вопросу) команда Трампа просто не сможет реализовать свою миссию по переходу США, Европы и мира к новой модели глобализации.

У Трампа, в отличие от многих его предшественников, имеется конкретный план по «перестройке» своей страны, и этот план сорвется, если Вашингтон продолжит политику демократов по поддержке в Европе сторонников мультикультурализма вроде Ангелы Меркель, а на Украине — бандеровцев и русофобов.

Таков глобальный и долгосрочный тренд, который многие на Украине пока не видят и видеть не хотят. Многие, но не Порошенко, который наверняка давно понял, что через какое-то время он последует за Бараком Обамой, только провожать его в политическое небытие будут не через парадную дверь и с почестями, а через черный ход.

Затянувшаяся агония украинского диктатора

В четверг ОБСЕ вынуждена была признать присутствие танков и тяжелых вооружений ВСУ в Авдеевке, то есть за линией ограничения, предусмотренной минскими соглашениями.

Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) сообщили, что зафиксировали факты нарушения линий отвода в контролируемых правительством Украины районах.

За ситуацией в Донбассе, где жители ряда населенных пунктов в результате обстрела со стороны ВСУ остались без воды, света и тепла, «внимательно следит и Международный комитет Красного Креста», заявил глава делегации ММК в России Магне Барт.

Можно сколько угодно заниматься демагогией по поводу очередной атаки на Украину со стороны российского «агрессора», однако факт эскалации напряженности в Донбассе по инициативе Киева налицо, и он признается уже не только в ОБСЕ.

Сегодня в Европе мало кто из политиков уже сомневается в том, что Украина — та отравленная стрела, которой поражено европейское единство.

Многие из них начинают понимать также, что Порошенко — диктатор, причем кровавый, по вине которого в стране погибли тысячи людей.

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш на днях весьма доходчиво описала ситуацию на Украине и с правосудием, и с прессой, и со свободой слова: «Правоохранительной системы на Украине больше нет… Никакой свободы слова на Украине нет… Инакомыслие уничтожено или загнано в подполье». По ее мнению, «для власти война — единственный способ удержаться и оправдать все свои провалы».

Действительно, Украина все больше напоминает Руанду 90-х годов прошлого века, когда «мировое сообщество» не смогло остановить обезумевших хуту, убивающих ни в чем не повинных тутси (составляющих в этой стране национальное меньшинство). В итоге погибли миллионы человек.

Я провожу параллели между этими двумя, казалось бы, непохожими странами, потому что Украина, как и Руанда, остается наедине со своими собственными проблемами. Россия не будет вмешиваться в дела этой страны, а чиновники Евросоюза, в свое время взявшие бандеровский режим под опеку, не хотят признавать собственные ошибки и брать на себя ответственность за совершенные Киевом преступления.

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© РИА Новости. Андрей Стенин

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

Между тем признание названных «ошибок» рано или поздно произойдет. И произойдет это в режиме снежной лавины — сразу же после того, как Трамп признает украинские проколы Обамы. Либо после того, как новый канцлер Германии признает аналогичные «ошибки» Меркель.

В любом случае, как бы медленно Европа ни двигалась к пересмотру своей позиции по Украине и Крыму, в самом Киеве отчетливо понимают, что пространство для манипулирования мнением западных политиков катастрофически сокращается.

Отсюда и судорожные метания Порошенко от одного шанса удержаться в общеевропейской повестке дня к другому, от одной лжи к другой — еще более чудовищной. Сегодня киевский режим стремится зацепиться за любой кустик и любую кочку, дабы затормозить свое падение.

Тем для «диалога» с Европой у Порошенко почти не осталось

Еще в декабре прошлого года Порошенко попытался продвинуть тему совместной украинско-европейской борьбы с «русскими хакерами». Сначала Киев запустил в СМИ фейк о «российских кибератаках» на объекты украинской энергетической отрасли и аэропорт Борисполь.

В середине января, уже на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Порошенко попытался развить эту тему, призвав создавать «мировую систему» противостояния России в киберпространстве.

А на днях, во время брифинга с главой Финляндии Саули Ниинисте, он заявил, что «Украина не единственная цель кибератак (со стороны России). Все европейские нации и США — объекты кибератак», — резюмировал Порошенко и предложил собеседнице вместе контратаковать Россию в киберпространстве.

Уцепиться за тему русских хакеров и совместного с Западом противостояния «киберугрозе с востока» у Киева не получилось, поскольку тема «русских хакеров» — в виду ее бездоказательности — сошла на нет раньше, чем Порошенко смог ее кому-либо продать.

Следующим его шагом стала тема экономических санкций в отношении России. В этом случае Порошенко вывернулся наизнанку, сначала призвав усилить эти санкции, а затем назвав себя главным сторонником их отмены. Помимо прочего, 30 января, во время переговоров в Берлине с Ангелой Меркель, украинский президент обвинил Москву в срыве минских соглашений в надежде, что европейские политики возобновят переговоры по Украине на его условиях.

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Однако в этом и во многих других случаях у европейских политиков не возникло желания продолжить диалог с киевским диктатором. Не получила развития среди лидеров Евросоюза и НАТО также идея Порошенко провести на Украине референдум по вопросу о вступлении этой страны в военный альянс.

Реакцией на откровенное игнорирование западными политиками содержательных коммуникаций с Киевом стали бомбардировки артиллерией ВСУ Донецка и его пригородов. «Я заставлю вас разговаривать с президентом Украины», — вот какое послание Западу читается в действиях Киева под Донецком и в Авдеевке.

Синдром Обамы: ухожу не по-английски

Самым же красноречивым свидетельством того, что Порошенко становится персоной нон-грата в Вашингтоне и Брюсселе, стала информация о якобы готовящейся встрече Трампа с Юлией Тимошенко. Это уже просто невыносимо.

Судорожное стремление президента Украины удержаться у власти в ситуации, когда тебя никто не хочет, перерастает в синдром Барака Обамы, который, как мы помним, не только не хотел уходить со своего поста до последней секунды, но постарался превратить последние недели своего президентства в трагикомедию с громким закрыванием многочисленных дверей.

Похоже, что и Порошенко задался целью провести последние свои месяцы — а может, и недели — на посту диктатора так, чтобы страна еще долго помнила его уход и вздрагивала от упоминания его имени. И это еще одно объяснение того, почему в первых числах февраля ВСУ начали атаковать позиции ДНР под Авдеевкой так, как будто это их «последний и решительный бой».

Иррациональное развязывание очередной бойни на подступах к Донецку, массированные обстрелы жилых кварталов города и новые громкие вопли украинского режима об агрессии со стороны России, в которую уже никто, кроме представителей киевской интеллигенции, не верит, — все это уже из области не большой политики, но стремления отомстить всем своим врагам.

Жажда мести по отношению к тем, кто оказался не готов признать гений Порошенко и его заслуги перед демократией, судя по всему, лишила главу Украины способности принимать рациональные решения. Синдром хромой и не очень умной утки, возомнившей себя парящим над миром мудрым орлом, оказался весьма заразителен.

Владимир Лепехин