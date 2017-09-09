После землетрясения на Мексику обрушится ураган «Катя»

Жертвами землетрясения, произошедшего у берегов Мексики в ночь на восьмое сентября, стали, по уточнённым данным, по меньшей мере 60 человек. В стране объявлен трёхдневный траур. Это сильнейшее за последние 85 лет землетрясение затронуло три мексиканских штата.

Как передает EuroNews, эпицентр подземных толчков находился в 137 километрах к юго-западу от города Тонала, штат Чьяпас. Магнитуда землетрясения составила 8,2. Разрушения получили более тысячи школ, в ряде населённых пунктов возникли перебои с водоснабжением и электроэнергией. Общий причинённый ущерб, по оценкам властей, исчисляется миллиардами долларов.

Между тем, мексиканцам предстоит столкнуться с еще одним ударом стихии — к восточному побережью страны приближается сейчас ураган «Катя», сформировавшийся в Мексиканском заливе. По данным синоптиков, он усиливается, скорость ветра урагана достигает 120 км/ч, что грозит здесь новыми серьёзными разрушениями.