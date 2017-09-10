После войны с Грузией российская армия уже не колосс на глиняных ногах, — польские СМИ

После распада СССР армия страны была в ужасном состоянии, и лишь военная операция в Грузии — которую «провели с трудом» — побудила Кремль начать масштабную модернизацию войск. Сегодня Россия в состоянии вести две локальные войны одновременно. Своими умениями армия блеснула и в Крыму, передает TVN24.

АНДЖЕЙ ЗАУХА, корреспондент TVN24 в Москве: Для Владимира Путина его армия, наряду с её важнейшим заданием, каким является оборона страны, — это инструмент, применяемый для достижения политических целей на международной арене. Такой же инструмент, как и дипломатия, потому что для российского президента фраза «война есть продолжение политики иными средствами» не является абстракцией.

Когда Россия создавала свою армию после распада Советского Союза, это было почти три миллиона солдат. Сегодня — чуть больше 800 тысяч, включая также гражданских сотрудников Министерства обороны.

25 лет назад это был колосс на глиняных ногах. Политический и экономический кризис отразился на вооружённых силах. Под конец 90-х годов у Министерства обороны была проблема собрать компетентную боевую группу, которая могла бы справиться с сепаратиcтами в Чечне. Оказалось, что Россия, мечтающая о державности, может иметь проблему с ведением локальной войны.

Операция в Грузии в 2008 году была встречена масштабной критикой военных экспертов. Не было современной техники, подводила связь, командующие из соседних батальонов или полков звонили друг другу по сотовым, чтобы согласовать совместные акции.

Военные действия были плохо спланированы и проведены, о чём лучше всего свидетельствует то, что россияне потеряли на этой войне, локальной, пять дней, стратегический бомбардировщик и семь штурмовых Су-25! Продолжающаяся уже почти два года военная операция в Сирии выглядит совсем по-другому.

АНДЖЕЙ ЗАУХА: И это потому, что война в Грузии встряхнула российского президента. Он отдал распоряжение о проведении радикальных реформ и преобразовании вооружённых сил и начал расходовать на армию огромные деньги — и это принесло эффект. Свои умения армия показала в Крыму и во время войны на востоке Украины, а также — именно в Сирии.

В 2016 году Россия потратила на армию почти 70 миллиардов долларов США — это 5 процентов ВВП. Это третий результат в мире. В предыдущие годы расходы были ещё масштабнее: они достигали почти 90 миллиардов долларов США. Российский президент, следовательно, пришёл к выводу, что солдатам надо хорошо платить, чтобы затем требовать с них. К тому же их надо вооружить современной техникой — тогда они всех победят.

Российские солдаты отлично зарабатывают, к тому же армия заботится о них, кормит и одевает.

Поэтому желающих поступить на военную службу имеется больше, чем вакантных мест. Рядовой без опыта зарабатывает чистыми, в пересчёте, 1200 злотых; сержант, командир отделения с пятилетним стажем получает уже 3000 злотых. Командир взвода в ранге офицера или прапорщика, который прослужил в армии 15 лет, получает чистыми почти 4000 злотых. Зарплата офицеров с высшим образованием в среднем значительно выше, чем у их ровесников-гражданских.

Кремль расходует деньги не только на людей, но и, прежде всего, на военную технику. В прошлом году армия получила 6000 танков и боевых машин, 19 современных кораблей, а также 140 самолётов, вертолётов и боевых дронов.

Российская армия имеет смешанный характер, большая часть новобранцев всё ещё набирается по призыву, потому что российские власти считают, что России нужны обученные резервисты; но уже большинство военнослужащих — профессиональные солдаты, которые составляют костяк армии, и это они главным образом принимают участие в таких операция, как в Крыму или в Сирии. Призывников около 300 тысяч, профессиональных солдат — почти 400 тысяч.

АНДЖЕЙ ЗАУХА: Российская армия, как уверяют генералы, именно благодаря реформам и инвестициям в состоянии вести две региональные войны одновременно. Но так же, как и прежде, ключевым считается ядерное оружие, ведь без него с Россией никто бы не считался, как с великой державой. Поэтому Владимир Путин заботится о нём ещё сильнее, чем об остальных российских вооружённых силах.

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Анджей Зауха, «Факты», Москва.