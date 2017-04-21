После снегопадов Молдавия готовится к наводнению

Правительство Молдавии предостерегает, что при таянии выпавшего снега возникают риски наводнений.

Министр окружающей среды Валерий Мунтяну доложил на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, что за минувшие сутки в центральной части республики и на юге страны выпало рекордное количество осадков в виде мокрого снега и дождя.

«К вечеру снег перестанет идти. Есть риски формирования наледи. Всего за несколько дней снег растает и появится очень большое количество воды. Важно, чтобы в ближайшие 2−3 дня все деревья убрали с путей эвакуации воды. Риск наводнения существует там, где образуются пробки и мы должны вмешаться», — отметил Мунтяну.

Министерство окружающей среды просит владельцев частных водоемов проводить мониторинг уровня воды, чтобы иметь возможность его контролировать во избежание наводнений. В связи с этим сотрудники Агентства «Apele Moldovei» (Молдавские воды) проинспектируют все реки и озера страны.

По словам премьера Павла Филипа, в настоящее время существует два приоритета. Первый — расчистить трассы от упавших деревьев для того, чтобы восстановить движение транспорта и второй — расчистить деревья, упавшие возле водоемов.

«У нас уже есть опыт в этой области, поэтому мы будем работать сообща с местными властями. Сейчас в приоритете уборка деревьев, упавших в озера, а также стволов, которые перекрывают пути эвакуации населения. Очевидно, что снег превратится в воду и начнется потоп», — заявил Филип.

Также Павел Филип дал указание открыть счет в национальной и иностранной валюте, чтобы иностранные партнеры помогли Молдавии деньгами в создавшейся ситуации. «Необходимо открыть счет в национальной валюте и другой в евро. Я беседовал с зарубежными партнерами, готовыми помочь в трудной ситуации, в которой оказалась наша республика», — добавил он.

Как сообщало EADaily ранее, Молдавию накрыл снежный циклон. В республике объявлено чрезвычайное положение. В результате 700 населенных пунктов оказались отключены от электричества. От падения деревьев пострадали люди, повреждена техника.