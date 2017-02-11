Украина 

После «майдана» Киев проиграл в европейских судах все, что только можно

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После «майдана» Киев проиграл в европейских судах все, что только можно | Русская весна

Европейские суды отказываются удовлетворять политические требования киевского режима. Об этом на своей странице в соцсети пишет украинский юрист Андрей Портнов.

«Друзья, нет такого ощущения, что что-то у украинских властей пошло не так, раз за три года практически все, кого обвинял украинский режим, выиграли в суде ЕС, ЕСПЧ, судах Испании и Италии, а Интерпол отказался искать почти всех политических? 

Германия на днях отказала в экстрадиции депутата, Панама вошла в длинную процедуру отказа в экстрадиции, а ещё несколько десятков человек получили в странах ЕС статусы беженцев и ВНЖ», — задает риторический вопрос своим подписчикам Портнов.

«Думаю здесь одно из двух — или европейские судебные и миграционные органы так же заполитизированы, как и украинские, или среди правящих чиновников все-таки более высокая концентрация дураков и преступников, чем у отошедших», — приходит к неутешительному выводу юрист.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486806067

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