После кибератак на выборах в США Лондон решил встретить хакеров во всеоружии, — Times

Учитывая резкий скачок активности России в киберпространстве, сотрудники Национального центра кибербезопасности Великобритании с повышенной бдительностью готовятся отражать нападения в сети во время грядущих выборов, пишет The Times.

Помня о кибератаках на демократов во время американских выборов, в которых обвиняют Россию, премьер-министр страны Тереза Мэй настоятельно призвала разведку не сидеть сложа руки.

В преддверии выборов в Великобритании угроза кибератак привела сотрудников Национального центра кибербезопасности страны в состояние повышенной готовности. Сотрудникам центра предписано действовать при угрозе организованных преступных нападений извне на британские демократические структуры так, как они действовали бы в условиях террористической угрозы, сообщает The Times.

Премьер-министр страны Тереза Мэй попросила глав разведки возвести обеспечение безопасности на предстоящих выборах в ранг приоритетных задач. Теперь представители разведывательных структур Великобритании ежедневно представляют отчёт о своей деятельности министрам.



В пятницу представители Национального центра кибербезопасности предупредили об опасности «кибератаки, совпадающей по времени с выборами». Согласно опасениям, недруги Великобритании могут попытаться «похитить данные» и нарушить процесс подсчёта голосов.

Глава организации Сиаран Мартин отметил: «Всеобщие выборы — событие общенационального значения, поэтому мы повысили бдительность и готовы приложить основные и дополнительные усилия для обеспечения безопасности в ходе их проведения».

The Times цитирует свой источник в британском правительстве: «На прошлой неделе активность (правительственных структур. — RT) возросла так, словно мы столкнулись с нападением террористов или готовимся обеспечить безопасность на крупном мероприятии национального масштаба, такого как Олимпийские игры».

Британская система регистрации и подсчёта голосов, которая предусматривает использование бумажных бюллетеней, надёжнее тех, которые предполагают применение электронных машин для голосования. Тем не менее после того, как в адрес работающих на Россию хакеров прозвучали обвинения во взломе электронной почты демократов и публикации 20 тыс. сообщений с целью помочь Дональду Трампу, премьер-министр Великобритании призвала к активным действиям.

Сотрудники Национального центра кибербезопасности страны подготовили руководство к действию, в котором отмечают, что в период выборов Великобритания может столкнуться с кибератаками пяти типов. Так, в частности, хакеры могут попытаться «в ключевые моменты избирательной кампании (незадолго до закрытия регистрации избирателей или непосредственно в день голосования)» вывести из строя сайты для избирателей.

Злоумышленники также могут заполучить имя пользователя и пароль людей, занимающихся регистрацией и подсчётом голосов, и таким образом завладеть базой персональных данных избирателей.

газеты в британской разведке заявил, что нет никакой «конкретной угрозы», но признал: «Всегда есть серьёзные угрозы: национальные государства и серьёзные преступники — все эти люди всегда где-то рядом, готовые учинить беспорядки».



В подтверждение этих слов The Times пишет, что «Великобритании приходится отражать по 60 нападений в сети ежемесячно. В феврале Мартин рассказал The Sunday Times о резком росте активности России (в киберпространстве. — RT), что связано со стремлением Кремля «укрепить свои мощь и влияние перед лицом Запада».

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