После чистки льда в Полтаве придется класть новый асфальт (ФОТО, ВИДЕО)

Коммунальщики Полтавы действуют по принципу популярного интернет-мема «Я не всегда убираю лёд, но когда убираю, то вместе с асфальтом».

Так полтавские сотрудники ЖКХ почистили тротуар от льда отбойным молотком так, что теперь его придется асфальтировать заново: асфальтно-бетонное покрытие тротуаров разрушено полностью и требует капитального ремонта.

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Местные издания сообщают, что несколько недель назад на сотрудников комунального управления Полтавы было заведено уголовное дело за то, что улицы убирались недостаточно тщательно.

«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьёт», — комментируют происходящее жители Полтавы.

Мэр города, как сообщается, уже пообещал, что виновных накажут, а дорогу починят.