После авиаударов коалиции США в Сирии погибли мирные жители

Самолеты международной коалиции возглавляемой США нанесли авиаудары по сирийской деревне Дуэйжи на границе с Ираком в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийское государственное информагентство САНА сообщает о десяти погибших мирных гражданах.

Ракетный удар был нанесен по жилому кварталу Тель Аль-Шаер. Одна ракета попала в машину скорой помощи, все, кто находился в автомобиле, погибли.

9 ноября представительство Сирии при ООН направило генсеку организации и председателю Совета Безопасности письмо, в котором обвинило коалицию в том, что она прикрывала отход боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещенв в РФ) из Ракки и Дейр-эз-Зора во время операций по освобождению этих городов.

Как сообщало EADaily, войска международной коалиции во главе с США действуют в Сирии без резолюции СБ ООН и без согласия официального Дамаска. Свои действия с сирийскими военными они не координируют, что часто приводит как к гибели бойцов САР, так и мирных граждан. Так, в конце октября коалиция признала, что с момента начала военной операции против террористов в августе 2014 года в результате ее ударов в Сирии и Ираке погибло 786 мирных жителей.