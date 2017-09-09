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Послание Порошенко: Украина должна вступить в ЕС и НАТО, создать собственную церковь и вернуть Донбасс

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Послание Порошенко: Украина должна вступить в ЕС и НАТО, создать собственную церковь и вернуть Донбасс | Русская весна

Выступление Петра Порошенко с ежегодным посланием к Верховной Раде. Коротко.

1. Депутатская неприкосновенность.
Президент призвал Верховную Раду внести изменения в Конституцию, и отменить неприкосновенность депутатов нового созыва парламента с 1 января 2020 года.

2. Референдум по вступлению в ЕС и НАТО.
Возможность проведения референдума о присоединении Украины к ЕС и НАТО не исключается.

3. Санкции против России.
Украина требует продолжения, углубления и усиления санкций против Российской Федерации.

4. Пенсионная реформа.
Порошенко надеется, что на следующей пленарной неделе Рада примет закон о пенсионной реформе и это увеличит пенсии пенсионеров уже осенью этого года.

5. Земельная реформа.
Президент пообещал оставить земельную реформу на повестке Верховной Рады, но призвал сняли опасения людей по вопросам продажи сельскохозяйственной земли.

6. Реинтеграция.
В ближайшее время проект закона о реинтеграции Донбасса будет обнародован. Общественность сможет его обсудить, решающее — за Верховной Радой.

7. ВВП.
Рост ВВП Украины в 2017 году составит 1,8%. К 2020 году этот показатель составит 4%. ВВП растет шесть кварталов подряд после четырнадцати кварталов падения.

8. Миротворцы.
Украина готова к предметному разговору с членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по развертыванию на всей территории Донбасса миротворческой миссии ООН.

9. Церковь.
Украина должна защитить право на собственную поместную православную церковь.

10. Избрание президента.
Верховная Рада не должна иметь права избирать президента.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504898670

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