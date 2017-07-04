Посчитаем до двадцати: почему Украину в Гамбурге обсудят без Порошенко (ФОТО)

Раз в год при закрытых дверях и занавешенных окнах в гамбургских трактирах собирались цирковые борцы. Долго, некрасиво и тяжело они выясняли, кто из них на самом деле сильнейший, — чтобы не исхалтуриться, выступая по договоренности. Как известно, именно к этой легенде, с легкой руки писателя Виктора Шкловского, восходит фраза «по гамбургскому счету».

Через несколько дней, 7 июля, именно в Гамбурге соберутся лидеры «группы двадцати» и общаться будут в основном при закрытых дверях и даже занавешенных окнах.

Здесь пройдет первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа (можно не сомневаться, что публика увидит лишь малую ее часть). И здесь же состоится встреча в нормандском формате — правда, в урезанном составе.

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Подробности — в материале «Ленты.ру».

Очень вольный ганзейский город

В последние годы саммиты «Большой двадцатки» устраивали в местах, где можно с легкостью спрятать мировых лидеров не только от злоумышленников, но и от демонстрантов.

В 2015 году, когда саммит принимала Турция, организаторы попросту изолировали гостей в одном из уголков курорта Анталья. Правда, легкость, с которой можно было просунуть через ограду деньги полицейскому с просьбой принести из киоска сладостей, ставила под сомнение эффективность многоуровневых кордонов безопасности.

В 2016 году, когда саммит принимал Китай, организаторы действовали с той же логикой, но иным размахом. Жителей города Ханчжоу настоятельно попросили по возможности покинуть город. В результате некоторые районы мегаполиса опустели, киоски закрылись, а по широким дорогам ездили только аккредитованные автобусы. Но нынешняя «двадцатка» будет иной.

Хозяйка саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель — пошла на риск с самого начала, выбрав местом проведения «двадцатки» не тихую деревушку, а северный портовый город, демонстрируя таким образом, что в Германии царит здоровый дух демократии и граждане вольны высказывать протест.

Активисты этот посыл уловили. С начала июля на улицах города одна за одной проходят мирные акции протеста. Счет демонстрантов идет на десятки тысяч. Они требуют активизации мер по охране климата (активисты Greenpeace в гамбургском порту настаивают на закрытии угольных электростанций), справедливой глобализации и более демократичного процесса принятия политических решений. Анонсировано, что в ходе двухдневного саммита ожидается проведение еще примерно 30 демонстраций.

На фото: Во время саммита в Гамбурге пройдут десятки акций протеста

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

На фоне этих протестов германские власти заявили, что свобода мнений является правилом демократического общества, но беспорядки со стороны экстремистов будут пресекаться. Таким образом, вопрос безопасности встал еще острее, чем, например, в Турции.

Никто не хочет повторения «Большой восьмерки» 2001 года в Генуе, когда трагедия внесла коррективы в работу саммита: погиб молодой манифестант Карло Джулиани — один из военных, защищавшийся от демонстрантов-антиглобалистов, выстрелил ему в голову.

Украина без Порошенко

Владимир Путин отправится в Гамбург в четверг, 6 июля. Он будет одним из 19 лидеров — участников встречи. Не явится президент Бразилии: Мишел Темер пропустит встречу из-за крупного коррупционного скандала. Генеральный прокурор страны уже предъявил ему обвинения — в такой ситуации не до поездок за океан.

В последний момент от участия в саммите отказался король Саудовской Аравии, вместо которого крупнейшее государство Аравийского полуострова будет представлять министр финансов. Причиной отказа стал кризис вокруг Катара.

Среди гостей саммита числятся премьеры Испании, Сингапура, Нидерландов и Норвегии; также будут представлены Вьетнам, Сенегал, Гвинея, главы международных организаций. На два дня работы запланировано четыре сессии, а перед открытием пройдет неформальная встреча лидеров G20 для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом.

«Ясно, что высший представитель нашей страны скажет несколько слов, причем, на мой взгляд, выступит с достаточно интересными соображениями», — обещал накануне саммита помощник российского президента Юрий Ушаков.

Несмотря на предположения, что встречу лидеров в «нормандском формате» проведут на полях саммита G20 (или непосредственно после него), среди приглашенных гостей президент Украины Петр Порошенко не значится, хотя организаторы были вольны его вписать в число посетителей. Но Германия на правах хозяйки сделала выбор в пользу Нидерландов и Норвегии.

Пусть и в существенно урезанном варианте, но лидеры «нормандского формата» все же соберутся. Второй день «двадцатки» в Гамбурге начнется важнейшей встречей: президенты России и Франции вместе с канцлером ФРГ обсудят кризис на Украине. Пока втроем.

В графике встреч Путина также двусторонние переговоры с французским и корейским коллегами, премьер-министром Японии, председателем Еврокомиссии и президентом Турции. На каждой из них лидеры будут работать совместно с делегациями. Кроме того, планируются краткие встречи «на ногах» с президентами Мексики и ЮАР и австралийским премьером — уже без помощников.

На фото: В мае президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Владимира Путина в Версаль

Фото: Panoramic / Zumapress / Globallookpress.com

С Эммануэлем Макроном о встрече договорились еще месяц назад, заранее прорабатывали беседу и с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. С остальными собеседниками команда российского президента согласовывала графики в конце июня — примерно за десять дней до поездки. Сигнал из Белого дома о намерении президента США Дональда Трампа все-таки встретиться с Путиным прозвучал лишь на прошлой неделе.

Окно для Трампа

С президентом США — самая долгожданная встреча, не скрывают в Кремле, но подчеркивают, что график распланирован и «перенасыщен». «Будем совместно с американскими партнерами искать интервалы, своеобразные окна для проведения этой встречи», — объяснил Юрий Ушаков.

Четырех состоявшихся телефонных разговоров недостаточно, считает он, «и для двусторонних отношений, и для обеспечения международной стабильности и безопасности». «Мы стараемся найти окошко, и, конечно, оно будет найдено», — еще раз повторил представитель Кремля.

На вопрос журналистов, в чем президенты России и США смогут достичь понимания при встрече, Ушаков лишь развел руками: слишком много проблемных сфер. В Москве убеждены, что в первую очередь нужно обсуждать проблему международного терроризма, но готовы и к другим вопросам, в том числе в сфере разоружения.

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«Двусторонние отношения нужно выводить из того состояния, в каком они оказались, — подчеркнул Ушаков. — Отношения с Россией стали заложником внутриполитических разборок в США».

Российской стороне пока хватает терпения, «но оно не бесконечно», оговорился помощник президента.

Кроме того, для Москвы очень важен вопрос изъятой в США дипсобственности, ведь принцип взаимности никто не отменял, напомнил Ушаков. В конце декабря прошлого года Вашингтон решил выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорке.

На следующий день президент России пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую елку в Кремле — то есть проявил гибкость, подчеркнул Ушаков.

На фото: Майская встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова вызвала скандал

Фото: Globallookpress.com

Но пора бы освободить, наконец, российскую сторону от необходимости принимать ответные меры на предновогодние акции предыдущей администрации.

«Я даже думаю, что и американцам уже, наверное, надоело блистать как нарушителям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — предположил Ушаков.

Словом, «вопросов много, все зависит от количества времени», заключил помощник Путина.

По данным телеканала CNN, хозяин Белого дома намерен поднять тему вооруженного конфликта в Сирии и поддержки, которую Москва оказывает президенту страны Башару Асаду. Помимо этого, планируется обсудить «действия России на Украине».

«Двадцатка» без политики

Стоит отметить, что программа российского лидера, где превалируют сирийский и украинский вопросы, отличается от повестки саммита в целом. Первая официальная сессия будет посвящена глобальной экономике и финансам. В числе приоритетов германского председательства — вопросы борьбы с протекционизмом в мировой торговле. Темами второй сессии станут вопросы устойчивого развития, климата, энергетики. Будет обсуждаться развитие «зеленой» экономики и снижение углеродной нагрузки на экономику как мера по выполнению Парижского соглашения.

Еще две сессии запланированы на второй день саммита — 8 июля. Одна из них будет посвящена вопросам Африки, здравоохранения и миграции. Другая — вопросам цифровой экономики (возможно, Путин, как и на Питерском экономическом форуме, захочет сказать свое слово на эту тему), а также занятости и усилению роли женщин в экономике.

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Последняя тема предлагается канцлером Меркель как один из приоритетов председательства в этом году. В частности, будет запущена инициатива создания фонда по развитию женского предпринимательства в рамках Всемирного банка.

А пока Меркель ищет точки соприкосновения хотя бы в меню торжественного ужина. Как рассказали в Кремле, в ходе телефонного разговора в минувшую пятницу канцлер обсудила с российским президентом гастрономические пристрастия.

«Обсуждались некоторые вопросы из меню, причем достаточно интересные», — заинтриговал помощник президента Ушаков, но не стал уточнять, о чем шла речь, призвав дождаться самого события.

Можно не сомневаться, что, в отличие от меню, при формировании итогового коммюнике саммита Германия столкнется с большими трудностями: разногласия с Вашингтоном не ограничиваются только вопросами климата.

Татьяна Меликян