Порошенко заявлениями о вступлении в НАТО пытается повысить свой рейтинг

Президент Украины Петр Порошенко своими заявлениями о намерении провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО пытается повысить свой рейтинг и отвлечь внимание украинцев от несбывшейся «евромечты».

Об этом ЛИЦ заявил руководитель Центра социологических исследований «Особый статус», кандидат политических наук Александр Проценко.

Он отметил, что актуализация вопроса о вступлении Украины в НАТО имеет три аспекта.

«Во-первых, подогревание данной темы практически всегда исходит не от граждан, а от власти, то есть осознанного и сформированного общественного запроса на нее нет.

В нынешней ситуации вступление Украины в НАТО является скорее идеологическим миражом, который призван на какое-то время заменить рассеивающийся „евромираж”», — пояснил Проценко.

«Во-вторых, данные о возможной поддержке такого решения на референдуме со стороны граждан противоречивы. Разные агентства дают цифры с разбегом в 15–20%, что свидетельствует об определенном манипулировании и о несформированности общественного мнения», — продолжил политолог.

По его мнению, однозначно можно говорить о том, что после пика поддержки украинцами данного шага в 2015 году сейчас наблюдается устойчивая динамика на снижение числа тех, кто видит в этом решение для обеспечения безопасности Украины, и наоборот — растет количество скептиков и тех, кто считает НАТО угрозой.

«Однако сомневаться в том, что в случае проведения референдума власть найдет способ обеспечить себе приемлемый результат в условиях тотального контроля медиа и избирательных комиссий, не приходится», — подчеркнул эксперт.

«В-третьих, в НАТО через различных представителей неоднократно заявляли о том, что Украине в обозримом будущем вступление при всем желании, мягко говоря, не грозит, ибо она критически не дотягивает до требований к странам-кандидатам.

А с учетом внешнеэкономического курса нынешней Украины, который вкратце можно охарактеризовать как упорные попытки набиться на иждивение, то и подавно», — отметил Проценко.

«Таким образом, можно сделать вывод о том, что темой референдума о вхождении в НАТО Порошенко пытается заткнуть пробоины в собственном имидже, тем самым дав шанс дотянуть своей политической силе до вероятных выборов в парламент с какими-то более-менее значимыми показателями и не более», — констатировал политолог.

Вместе с тем он подчеркнул, что если даже гипотетически предположить, что референдум все же будет проведен, то шансов на сохранение оставшейся части Украины в целостности почти не останется.

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