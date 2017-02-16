Порошенко запретил поставки стройматериалов с Украины на Донбасс

Киев запрещает поставки строительных материалов и радиотоваров на неподконтрольные территории Донбасса. Об этом сегодня, 16 февраля, заявил президент страны Петр Порошенко, открывая заседание СНБО.

«Планируется расширение списка запрещенных товаров и включение в него радиотоваров и строительных материалов для предотвращения строительства фортификационных сооружений», — сказал он.

Глава государства отметил, что Киев поддерживает ограниченные экономические отношения с Донбассом. По его словам, речь идет не о торговле, а о сотрудничестве с украинскими компаниями, которые находятся на неподконтрольной территории.

Как сообщало EADaily, в июне 2015 года Киев определил перечень товаров, которые запрещены для поставок на неподконтрольные территории, впоследствии он дополнялся новыми видами.

Ранее сегодня Порошенко осудил радикалов, которые блокируют поставки угля с Донбасса. Президент заявил, что подобными действиями они вредят не Донбассу, а Украине.