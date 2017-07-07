Порошенко: Хунта для нас — это наивысшая похвала

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Свой очередной видеоблог популярный журналист Анатолий Шарий прокомментировал так: «Если у тебя есть Достоинство, ты не устоишь на ногах от его шуток».

Все эти «герои АТО», волонтеры и всевозможные активисты, борцы за справедливость и Украину – почему они не задали никаких животрепещущих вопросов украинскому олигарху и президенту Петру Порошенко, а только лебезили перед ним, засовывая свой язычок все глубже и глубже?…

Метки по теме: 14 друзей хунты; Анатолий Шарий; Киев; новости Киева; новости Украины; последствия майдана; Украина; украинский кризис; хунта

По материалам: https://news-front.info/2017/07/07/prezident-i-dostoinstvo-anatolij-sharij/