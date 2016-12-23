Порошенко в 2016 году выполнил лишь 22% своих обещаний, — украинские СМИ (ИНФОГРАФИКА)

Украинский президент обманул ожидания своих избирателей — это признают уже и СМИ «незалежной». Представители одного из изданий подсчитали, что Порошенко выполнил лишь 22% своих обещаний, а 13% однозначно провалил.

В частности, из главных обещаний Порошенко так и не смог лишить судей абсолютного иммунитета, запустить процесс обучения украинской армии по стандартам НАТО, увеличить число контрактников в ВСУ, сделать доступной информацию о доходах и расходах чиновников.

Экономический рост в стране в 2016 году тоже оказался иллюзией.

Украинскому президенту ожидаемо не удалось вернуть курс нацвалюты на уровень не выше 10 гривен за 1 доллар, добиться энергонезависимости за два года, получить для украинцев вожделенный безвизовый режим с Евросоюзом (это обещание Порошенко вообще выходило за рамки компетенции президента Украины).

Впрочем, украинские СМИ оптимистично отнесли часть нереализованных обещаний Порошенко в категорию «могут быть выполнены в будущем».

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