Порошенко в 2016 году выполнил лишь 22% своих обещаний, — украинские СМИ (ИНФОГРАФИКА)
Украинский президент обманул ожидания своих избирателей — это признают уже и СМИ «незалежной». Представители одного из изданий подсчитали, что Порошенко выполнил лишь 22% своих обещаний, а 13% однозначно провалил.
В частности, из главных обещаний Порошенко так и не смог лишить судей абсолютного иммунитета, запустить процесс обучения украинской армии по стандартам НАТО, увеличить число контрактников в ВСУ, сделать доступной информацию о доходах и расходах чиновников.
Экономический рост в стране в 2016 году тоже оказался иллюзией.
Украинскому президенту ожидаемо не удалось вернуть курс нацвалюты на уровень не выше 10 гривен за 1 доллар, добиться энергонезависимости за два года, получить для украинцев вожделенный безвизовый режим с Евросоюзом (это обещание Порошенко вообще выходило за рамки компетенции президента Украины).
Впрочем, украинские СМИ оптимистично отнесли часть нереализованных обещаний Порошенко в категорию «могут быть выполнены в будущем».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1482485992