Порошенко уже расходный материал: патологический лгун под микроскопом

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В следующем году президент Украины Пётр Порошенко столкнётся с ещё большим внутренним политическим противостоянием. Вертикаль его власти рискует рухнуть, как карточный домик, ещё до 31 марта 2019 года, когда на Украине должны состояться очередные президентские выборы.

В оппозицию встают даже бывшие друзья (вспоминаем Саакашвили), коррупционные скандалы только приумножаются, цифры оффшорных счетов уже почти прорисовываются на лбу, а политические оппоненты, даже условные, имеют не меньший процент доверия в народе, нежели действующий президент.

Беглый депутат Геннадий Онищенко, срывая покровы, поведал, как много усилий Порошенко направил на укрепление собственной власти, впрочем, это была лишь констатация фактов, заметных невооружённым взглядом. Влияние на СМИ, вплоть до личного владения телеканалом, игнорирование собственных обещаний распрощаться с бизнесом, становление ручного премьера – лишь самые очевидные шаги Порошенко, играющего на камеры президента демократических взглядов.

При этом, разобравшись в деталях, назвать Порошенко демократом сложно. Своих политических противников на Украине он «тушит» весьма беспощадно. Не преуменьшая «заслуг» Яценюка, на его примере можно рассмотреть, как быстро скатываются рейтинги и как больно падать с лавров, когда сам президент объявил тебе информационную войну. Думаю, Арсений принял решение покинуть Украину с семьёй и по этой причине тоже, ведь на него спустили столько бешеных псов, сколько пока только начали лаять на Нардепа Савченко, которую тоже так молниеносно «тушат».

Порошенко бескомпромиссный, что показывает его отношение к донбасскому конфликту. Беспринципный, о чём говорят его войны с бывшими сторонниками и даже друзьями. Он готов жать руку кому угодно, пока это выгодно, но если ты дружишь со всеми, значит, ты не дружишь ни с кем, а потому за рукопожатием не редко следует удар исподтишка. Такому человеку ничего не остаётся, кроме как затыкать многочисленные пробелы пачками зелёных франклинов, чем он, собственно, и занимается.

Кто-то работает на двух работах, жертвуя свободным временем, отдыхом. Другие совмещают работу и учёбу в университете, местами жертвуя то одним, то другим. Пётр Алексеевич Порошенко жертвует Украиной, совмещая своё президентство с бизнесом, который прёт в гору куда быстрее, чем дела «незалежной».

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/16276/-