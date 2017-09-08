Порошенко укрепляет польскую границу войсками, чтобы остановить вторжение Саакашвили

Порошенко настолько боится Михаила Саакашвили, первый пункт «Плана спасения Украины за 70 дней» которого предусматривает импичмент президенту, что пошел на беспрецедентные меры, чтобы не допустить возвращения опального грузинского политика на Украину.

Напомним, 26 июля 2017 президент Петр Порошенко лишил гражданства Михаила Саакашвили, проработавшего больше года председателем Одесской ОГА, за недостоверные данные, указанные при получении гражданства.

Тем не менее, на днях лидер «Движения новых сил», путешествующий по Европе, объявил, что намерен на днях вернуться на Украину и продолжить предвыборную борьбу.

Саакашвили уточнил, что 10 сентября он собирается пересечь польско-украинскую границу. В субботу он планирует отправиться в город Перемышль, а в воскресенье в 14:00 (15:00 мск) зовёт всех своих сторонников прибыть на пограничный пункт пропуска «Краковец», чтобы оказать ему поддержку и проследить за ходом его возвращения на Украину.

В украинские СМИ уже просочилась информация о том, что пограничный пункт пропуска «Краковец» на украинско-польской границе, через который Саакашвили планирует вернуться на Украину, был огорожен спиральной колючей проволокой, а пограничные наряды — усилены.

Другие источники сообщают, что к границе перебрасываются военные и полицейские подразделения, передаёт издание «Факты.уа».

В свою очередь, сторонники Саакашвили уже объявили, что собираются провести общественную акцию и пообещали разбить палаточный лагерь неподалеку от пункта пропуска. Усиление КПП призвано предотвратить прорыв активистов на охраняемую приграничную территорию.

Также перед въездом на пункт пропуска установлена командно-штабная машина связи, однако, по информации Государственной пограничной службы, это обусловлено усилением мер безопасности на всех участках украинской границы в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017».

Официально Госпогранслужба Украины ситуацию с Саакашвили не комментирует, но западное территориальное управление ГПСУ обратилось ко всем путешествующим, рекомендуя им не пересекать границу с 9 по 12 сентября в пункте пропуска «Краковец».

Пограничники сообщают, что «отдельные политические партии и депутаты анонсируют проведение 10 сентября вблизи пункта пропуска «Краковец» массовых акций».

ГПСУ предупреждает сторонников Саакашвили, что в приграничной зоне и контролируемом приграничном районе действуют особые правила — приграничный режим, который регламентирует порядок въезда, нахождения, проживания, передвижения вблизи границы граждан Украины и других лиц».

На польско-украинской границе из-за приезда Саакашвили ограничат работу СМИ

Госпогранслужба Украины сегодня также проинформировала представителей СМИ, что 10 сентября работа журналистов в районе пункта пропуска «Краковец» будет ограничена.

«Все комментарии по данной теме можно будет получить рядом с пунктом пропуска, где будет обустроена площадка для коммуникации», — уточняет ведомство.

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