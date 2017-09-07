Порошенко рассказал о главной угрозе со стороны РФ и возможной потере Украиной государственности (ВИДЕО)

7 сентября президент «незалежной» Петро Порошенко в Верховной Раде озвучил свое ежегодное послание, которое было посвящено внутренней ситуации и внешнему положению Украины в 2017 году.

Порошенко утверждает, что Россия ведет подготовку «к наступательной войне континентального масштаба».

«Главная угроза со стороны России, к сожалению, военная. Нет пока никаких признаков, чтобы Москва готова была отступить из Донбасса или уйти из Крыма», — сокрушается лидер Украинского Государства..

В качестве примера «подготовки России к наступательной войне континентального масштаба» Порошенко привел пресловутые российско-белорусские учения «Запад-2017», которые начнутся 14 сентября.

Президент «незалежной» утверждает, что под видом «стратегических командно-штабных учений» якобы возможно создание Москвой «новых ударных группировок для вторжения на территорию Украины».

«Семь тысяч платформ с солдатами и техникой приблизились или приближаются к нашим границам. И никаких гарантий, что после завершения маневров это все вернется в Россию», — подчеркнул глава Украины.

Кроме того, Порошенко походя заявил, что Украина сегодня рискует потерять свою государственность.

«Без завершения реформ мы имеем риск потерять государственность. Но это пессимистический сценарий, я не верю в него и не допущу», – оговорился он.

«Факт остается фактом: общество недовольно жизнью и властью. И в условиях внешней агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых материальных убытков, чувство справедливости сейчас обострено как никогда… Вследствие войны три года назад в Украине резко упал уровень жизни», — признал глубокий кризис в стране ее президент, традиционно свалив ответственность за кризис и разруху на «государство-агрессора».

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