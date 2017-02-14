Порошенко провел масштабные перестановки в руководстве СБУ
Президент Украины Петр Порошенко назначил начальником департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова и сменил начальников управлений СБУ в Херсонской, Сумской, Николаевской, Тернопольской и Запорожской областях.
Об этом свидетельствуют указы президента № 34,35 / 2017 от 14 февраля, которые размещены на официальном сайте АП.
Согласно документу, начальником управления СБУ
в Херсонской области назначен Данил Доценко;
в Сумской области — Владислав Косинский;
в Николаевской области — Алексей Лях;
в Тернопольской области — Виталий Найда (освобожденный от должности начальника департамента контрразведки СБУ)
в Запорожской области — Александр Хилько.
Кроме того, президент назначил Александра Климчука начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ и Виктора Кононенко — начальником департамента защиты национальной государственности СБУ (вместо уволенного с этой должности Анатолия Дублика).
Также президент освободил от должности начальника управления СБУ
в Херсонской области — Олега Зубкова;
в Сумской области — Юрия Гончарова;
в Николаевской области — Александра Калинина;
в Тернопольской области — Алексея Ушанова;
в Запорожской области — Александра Шмитько.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1487096698