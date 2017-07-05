Порошенко пообещал Голландии поддержку в наказании виновных в гибели МН17

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина будет максимально содействовать Нидерландам для скорейшего в рассмотрении дела и наказании виновных в катастрофе самолета МН17 на Донбассе.

«Сегодня правительство Нидерландов объявило решение о том, что уголовное производство по делу о сбитом самолете Малазийских авиалиний рейса МН17 будет осуществляться в рамках национальной юрисдикции Нидерландов», — говорится в сообщении, размещенном в Фейсбуке президента.

По его словам, «Украина будет максимально содействовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных».

Ранее в Амстердаме сообщили, что суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing пройдет в Нидерландах.

Напомним, что Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Украинская сторона постоянно заявляет о своем желании «максимально содействовать», хотя на деле это никак не проявляется — многие вопросы до сих пор так и остаются без ответа. Например, куда исчезла авиадиспетчер из Днепропетровска Анна Петренко, которая в тот самый день «вела» погибший борт.

Ранее EADaily опубликовало результаты расследования, проведенного журналистами газеты «Совершенно секретно», которые предпочли не замечать западные СМИ. Согласно этим данным, малайзийский Boeing был сбит украинскими ВВС по прямому указанию Киева. Известны даже номера самолетов и фамилии летчиков.