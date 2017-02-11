Порошенко показал «новое ракетное вооружение» (ВИДЕО)

Президент Украины Петро Порошенко на своей странице в Facebook похвастался, что для воздушных сил ВСУ разработано новое ракетное вооружение.

«Ракеты калибра 57 миллиметров предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов», — приоткрыл завесу тайны Порошенко, сопроводив пост видеозаписью.

«Чтобы выпустить 20 ракет, понадобится меньше секунды», — рекламирует новинку «Укроборонпрома» президент «незалежной».

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Глава киевского режима заявил, что вертолет, продемонстрированный на видео, попадал в цели.

«Во время успешных испытаний экипаж вертолета, который, кстати, оснащен новыми двигателями, а также станцией оптико-электронного подавления „Адрос“, попал в заданные цели», — похвалил новинку Порошенко.

В комментариях под записью пользователи соцсети, помимо традиционных возгласов «Слава Украине», задали и вполне резонные вопросы: почему на видео не показаны пораженные цели и чем новая разработка «принципиально отличается от советской 57-мм НАР С-5 50-х годов прошлого столетия».