Порошенко подписал закон о курсе Украины в НАТО

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса страны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 6 июля.

«Вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики», — говорится в сообщении.

Согласно документу, вносятся изменения в законы об основах нацбезопасности страны, внутренней и внешней политики в части евроатлантической интеграции.

«Одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора», — отметили в пресс-службе.

Украина обязуется активизировать усилия по всему комплексу реформ, в том числе в сфере обороны и безопасности для достижения соответствия критериям членства в Альянсе.

Читайте также: Россия, спаси! — письмо фермеров Херсонской области (ДОКУМЕНТ)