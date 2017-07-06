Украина 

Порошенко подписал закон о курсе Украины в НАТО

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Порошенко подписал закон о курсе Украины в НАТО | Русская весна

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса страны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 6 июля.

«Вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики», — говорится в сообщении.

Согласно документу, вносятся изменения в законы об основах нацбезопасности страны, внутренней и внешней политики в части евроатлантической интеграции.

«Одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора», — отметили в пресс-службе.

Украина обязуется активизировать усилия по всему комплексу реформ, в том числе в сфере обороны и безопасности для достижения соответствия критериям членства в Альянсе.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499361136

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