Президент Украины Петр Порошенко планирует уволить главу СБУ Василия Грицака.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники в администрации президента.

«В эти дни проходит внутренняя ротация всех людей Грицака в регионах и в центральном аппарате СБУ. Недавно также президент назначил новых глав СБУ в нескольких областях Украины. В общем, идет очень активная перестановка кадров», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что близкие к Порошенко Грановский, Березенко и Кононенко продвигают на должность главы СБУ первого заместителя — Павла Демчину, который решает вопросы бизнес-окружения президента. Несмотря на благосклонность президента, Демчина пока не может занять эту должность, поскольку его кандидатуру блокируют в самой фракции БПП, а также в Народном фронте.

«В центральный аппарат сейчас заходят люди начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. Именно к его кандидатуре склоняется Порошенко, поскольку он системно наладил работу ГУР и внешней контрразведки», — отметил источник.

Однако сам Василий Грицак без работы не останется. По данным СМИ, главу СБУ президент может назначить на должность Секретаря СНБО, а Турчинова могут перевести на работу в Кабмин.

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