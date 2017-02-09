Украина 

Порошенко отверг идею Германии по Донбассу

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Порошенко отверг идею Германии по Донбассу | Русская весна

Проведение выборов в Донбассе в присутствии российских войск невозможно и неприемлемо, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Таким образом он на пресс-конференции прокомментировал заявление посла Германии в Украине Эрнста Райхеля.

«Проведение выборов на оккупированной территории, в присутствии оккупационных иностранных войск является твердо и абсолютно невозможным. Это первая позиция», — сказал он.

Кроме того, Порошенко назвал незаконным референдум в Крыму, который, по его словам, проводился в присутствии десятков тысяч российских военных. 

«Так же невозможным мы считаем проведение выборов на Донбассе», — добавил украинский президент.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486648983

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