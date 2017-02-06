Порошенко отстранят от власти в результате сделки России и США, — Царев (ВИДЕО)

Петр Порошенко вынужден работать на проект Сороса по свержению Трампа, поэтому, скорее всего, он будет отстранен от власти в результате сделки России и США. Об этом в эфире телеканала «День» заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.

«Он делает свою ставку на Сороса от безысходности, чтобы Путин и Трамп не смогли договориться, в том числе, по Украине. Но, по моей информации, через две недели в Киев приедут представители Трампа и будут детально разбираться с ситуацией. Будет решение по Донбассу», — сказал Царёв.

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Он полагает, что вероятность заключения договоренности по Украине между Трампом и Путиным высока.

«К сожалению, сразу же выбрать человека, который будет занимать прорусские позиции, не удастся. Поэтому мне кажется, что самые высокие шансы, как это не неприятно слышать жителям Донбасса, у Юлии Тимошенко. Насколько мне известно, ведутся очень интенсивные переговоры между республиканцами и Тимошенко», — сказал Царёв.

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При этом, уверяет Олег Царёв, бывшие функционеры партии Януковича рассчитывают вернуться во власть.

«Я думаю, что „Оппозиционный блок“ все-таки не распадется. Вполне возможно, что появится единая партия Юго-Востока, и она сможет в новом парламенте провести своего премьер-министра, вероятнее всего Юрия Бойко. Возможно, будет ребрендирование. Насколько я понимаю, рассматривается вариант снова Партии регионов. Есть интересная идея возродить Республиканскую партию Украины*, которая могла бы сотрудничать с американской», — сказал Царёв.

*Республиканская партия Украи́ны (РПУ) была зарегистрирована 11 марта 2005 года, с момента основания ее возглавлял Юрий Бойко, в 2007 году произошло объединение РПУ с Партией Регионов.