Порошенко отказался от условий «Минска» и готовится развязать полномасштабную войну — экстренное заявление Армии ДНР

Об этом только что заявил на происходящем в эти минуты экстренном брифинге в Донецке заместитель командующего Эдуард Басурин, выступление которого цитирует «Русская Весна»

«После общения Порошенко с Трампом, Украине, вероятно, в самое ближайшее время будет прекращена финансовая и военная поддержка для проведения „террористической операции“ на земле Донбасса.

В этой связи украинский президент впал в полную депрессию и готов совершить от безысходности самые необдуманные поступки — развязать полномасштабную и кровопролитную войну на востоке Европы в любом направлении.

Все это нужно, чтобы попытаться обвинить в своих преступлениях непризнанные Республики и Российскую Федерацию, для выманивания у Запада новых денежных средств на развитие собственного бизнеса, построенного на крови простого украинского народа.

Военно-политическое командование Украины отказалось выполнять решение Минска по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения, а наоборот, занялось проведением наращивания группировки войск.

Активизацию противника подтверждает и наша разведка. В частности, мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки.

На территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли из н.п. Краматорск два ракетных тактических комплекса „Точка-У“, а в Новобахмутовке на железнодорожной станции, выгрузились еще шесть „Точек-У“ и убыли для выполнения задач.

В район расположения 72 омбр прибыли две роты националистов во главе с экс-командиром ДУК „Правый сектор“* Д. Ярошем.

В район н.п. Волноваха прибыли подразделения Национальной гвардии Украины.

Под покровом ночи, оголяя Крымское направление, с попыткой соблюсти мероприятия маскировки, на усиление механизированных бригад ВСУ на Донецком и Мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона 57 омпбр. Кроме того, установлен факт перемещения 92 омбр в полном составе из Харьковской области в зону проведения „террористической операции“ Порошенко против мирного населения Донбасса.

Из н.п. Урзуф в г. Мариуполь прибыли три батальона из числа националистов „Азова“.

Данные сведения позволяют сделать вывод о подготовке командованием ВСУ по приказу преступного военно-политического руководства Украины наступательных боевых действий по всей линии соприкосновения и проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры, подражая фашистам в 1941 году.

В свою очередь, наши войска готовы дать противнику достойный отпор и повергнуть террористические войска Киева в бегство, как это и было раньше», —заявил Басурин.

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*запрещенная в России террористическая организация