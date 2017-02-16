Украина 

Порошенко осудил угольную блокаду

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Порошенко осудил угольную блокаду | Русская весна

В ходе мероприятий, посвященных 28-й годовщине вывода войск СССР из Афганистана встретился с воинами-интернационалистами, отметил их подвиг, одновременно — «агрессию СССР» в Афганистане, а также осудил угольную блокаду.

Так, Порошенко дал осторожную оценку действиям неназванных «политиканов», блокирующих торговые поставки «внутри Украины». Порошенко сказал, что он понимает эмоции общества, которое «устало от нескольких лет войны», но это не повод для «безответственности».

«Тем политиканам, которые этой эмоцией воспользовались для своего эгоистичного, узкопартийного пиара, я никогда не прощу их цинизма и их безответственности.

Из-за блокирования поставок энергетического угля возникла угроза, что без отопления могут остаться Сумы, Краматорск, левый берег Киева и много других городов. Украинская металлургия, если блокада не будет остановлена, может лишиться до 300 тысяч рабочих мест», — пожаловался Порошенко воинам-афганцам.

Напомним, к конце января группа «ветеранов АТО» при поддержке нескольких депутатов Верховной Рады перекрыла железнодорожное сообщение между территорией, подконтрольной Киеву и народными республиками. Блокада привела к перебоям с поставками на украинские ТЭС угля антрацитовой группы. В связи с этим Кабмин Украины ввел в среду вечером чрезвычайное положение в энергетике страны.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487243039

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