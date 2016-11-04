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Порошенко опозорился, продемонстрировав незнание географии Украины (ВИДЕО)

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Порошенко опозорился, продемонстрировав незнание географии Украины (ВИДЕО) | Русская весна

Президент Украины Петр Порошенко удивил участников Международного экономического форума, который проходит во Львове, незнанием географии Западной Украины.

Выступая на форуме, Порошенко отметил, что вместе с ним прибыл и житель Прикарпатья, министр энергетики Игорь Насалик.

При этом президент заявил, что Насалик не галичанин, потому что он родом из Ивано-Франковской области.

На что из зала тут же раздались шумные выкрики, что Ивано-Франковская область — это часть Галичины.

Порошенко вздохнул с облегчением: «Ну, слава Богу» — и поспешил замять конфуз.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1478209995

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One thought on “Порошенко опозорился, продемонстрировав незнание географии Украины (ВИДЕО)

  • 02.08.2017 at 06:49
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