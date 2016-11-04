Порошенко опозорился, продемонстрировав незнание географии Украины (ВИДЕО)

Президент Украины Петр Порошенко удивил участников Международного экономического форума, который проходит во Львове, незнанием географии Западной Украины.

Выступая на форуме, Порошенко отметил, что вместе с ним прибыл и житель Прикарпатья, министр энергетики Игорь Насалик.

При этом президент заявил, что Насалик не галичанин, потому что он родом из Ивано-Франковской области.

На что из зала тут же раздались шумные выкрики, что Ивано-Франковская область — это часть Галичины.

Порошенко вздохнул с облегчением: «Ну, слава Богу» — и поспешил замять конфуз.

Читайте также:Порошенко почудился телефонный разговор с президентом Киргизии