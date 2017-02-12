Порошенко окажет Крыму неоценимую помощь — мнение

У крымчан большая радость, правда, подавляющее большинство о ней даже и не догадываются.

Дело в том, что господин Порошенко анонсировал своё твёрдое решение провести на Украине референдум о вступлении Украины в НАТО.

В своём недавнем интервью немецкой газете «Berliner Morgenрost» он заявил, будто намерен провести в Украине плебисцит по поводу вступления страны в НАТО. Мол, большинство измученных «российской агрессией» граждан уже созрело для Северо-Атлантического альянса и с нетерпением готовы объявить о том публично.

Заявление вызвало огромный резонанс, но, похоже, не тот, на который господин Порошенко рассчитывал.

Ну, во-первых, референдумы — это суверенное дело Украины, и проводить их можно хоть каждый день — однако ко вступлению в альянс это не имеет никакого отношения.

Первым этапом вступления в НАТО является присоединение заинтересованного государства к известной программе «Партнерство ради мира». После чего страна получает статус «Участника интенсивного диалога с НАТО», который Украина получила ещё в 2005 году.

Ну, а следующим шагом является отнюдь не мифический референдум, а принятие ПППЧ («Плана по подготовке членства в НАТО»), и никаких документов на прохождение данного этапа Украина вообще не подавала. Потому что здесь для Украины начнётся самое интересное.

От страны, претендующей на ПППЧ, требуется отсутствие на её территории иностранных военных баз, полный переход армии на стандарты НАТО, желателен гражданский политик во главе министерства обороны и — внимание! — необходимо отсутствие территориальных споров с соседями.

Только после этого начинаются официальные переговоры по вступлению: государство подает заявку, протоколы ратифицируются странами НАТО, генсек приглашает заявителя присоединиться к альянсу, национальный парламент ратифицирует договор, документы сдаются в Госдеп США… И лишь после этой заунывной процедуры страна становится членом НАТО.

Обратите внимание: референдума в необходимых условиях не значится, а вот отсутствие территориальных претензий — как раз обязательно.

Иначе альянс рискует быть не по своей воле втянут в боевые действия ради чуждых ему интересов. И если на Донбассе Украина как бы проводит «антитеррористическую операцию» на собственной территории, то Крым для неё — официально «оккупированная территория», где в полной мере работают органы власти иноземного государства.

А проблема Крыма для Украины в ближайшее время неразрешима: Россия объявила этот вопрос полностью закрытым, и никто ей в этом помешать не может, поскольку РФ сегодня — одна из сильнейших в военном отношении стран мира.

Если Украина на самом деле думает проводить некий референдум, то ей необходимо официально отказаться от территориальных претензий на Крым.

Ибо территориальный спор не даст ей ни шагу продвинуться на пути вступления в Североатлантический альянс. И крымчане, не сомневаюсь, сказали бы такому решению украинского руководства «огромное спасибо», переходящее в «до свиданья». Итак господин Порошенко отпускает Крым ради омрияннной украинской Северо-Атлантиды? Осталось только соответствующей цидульки дождаться…

Не дождёмся. Господин Порошенко прохвост и лгун. Ему не хуже нашего известны правила вступления в НАТО. И то, что на данный момент они для Украины невыполнимы (и не только по причине Крыма).

Лже-референдум имеет две конкретных цели — создание очередного информационного повода для западных СМИ, что с учетом тупиковой ситуации, в которой пребывает постмайданная Украина, будет вовсе не лишним.

Ну и, конечно, пропагандистская шумиха для внутреннего употребления, где сказкам о скором вступлении в Европейский Союз сегодня верят лишь абсолютные идиоты (которых, правда, после Майдана тоже хватает).

Ну, а так у общества появляется очередной повод для сладострастного томления, а для Петра Порошенко теоретическая возможность дотянуть до конца своей президентской каденции. По мнению известного украинского журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, бесполезный опрос может стать частью грядущей предвыборной кампании Петра Алексеевича.

«Референдум перед выборами президента — классическая схема мобилизации избирателей и поляризации электората», — написал Лещенко на своей странице в ФБ, и я склонен с ним согласиться.

Во сколько же государственной казне обойдётся очередной финт ушами чрезвычайно непопулярного в народе господина Порошенко? Известно, что президентские выборы 2014 года обошлись государству более миллиарда гривен. Соответственно, в 2016 году в Комитете избирателей Украины прогнозировали, что общегосударственный референдум будет стоить примерно столько же.

Миллиардом больше — миллиардом меньше… Нам ничего не жалко на бесполезный соцопрос, единственная цель которого — обычный пиар?

И пусть от нехватки финансирования умирают медицинские учреждения, выздыхают институты и конструкторские бюро, обесцениваются пенсии и растут коммунальные тарифы. Зато у знаменитых пранкеров Вована и Лексуса появился новый повод для вдохновения.

От имени якобы Порошенко они позвонили генсеку НАТО Столтенбергу и с ходу озадачили его: дескать, США согласовали вступление Украины в альянс и пора бы, любезный друг, конкретные сроки обсудить.

Опешивший Столтенберг промямлил в трубку что-то невнятное и начал выкручиваться: «Я думаю, что это просто недоразумение… Украина сначала должна убедиться, что подходит по всем стандартам для своего членства в НАТО, достичь определённого уровня, выполнить все реформы… До сих пор этого не было сделано…».

В общем, отверг влажные фантазии о референдуме. Сначала в личном разговоре, а потом — чтобы украинцы не списали всё на шутку — и пресс-служба НАТО дала аналогичное разъяснение.

Но куда тем дерзким пранкерам, разыгравшим немолодого доверчивого генсека, до нашего самородка-президента, который легко облапошил несколько десятков миллионов человек! С таким счастьем — и до сих пор на свободе.

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Контстантин Кеворкян