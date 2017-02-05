Порошенко обвинили в разрушении страны (ВИДЕО)
Президент Украины Петр Порошенко своими действиями в Донбассе разрушает страну и отвлекает людей от реального положения вещей.
Об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Балога в эфире канала «112 Украина».
«Не нужно нам втюхивать разные вещи, как у нас все хорошо. Возможно, на (улице) Банковой (где находится администрация президента — прим.) и Грушевского (Дом правительства) хорошо», — иронично прокомментировал он.
По словам депутата, Порошенко использует войну, чтобы отвлечь людей от реального положение дел. Политик также обвинил главу государства в разрушении страны.
Балога отметил, что Петр Порошенко назначил Геннадия Москаля губернатором Закарпатской области, чтобы «воевать с интеллигенцией» в этом регионе.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486307696