Порошенко обвинили в разрушении страны (ВИДЕО)

Президент Украины Петр Порошенко своими действиями в Донбассе разрушает страну и отвлекает людей от реального положения вещей.

Об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Балога в эфире канала «112 Украина».

«Не нужно нам втюхивать разные вещи, как у нас все хорошо. Возможно, на (улице) Банковой (где находится администрация президента — прим.) и Грушевского (Дом правительства) хорошо», — иронично прокомментировал он.

По словам депутата, Порошенко использует войну, чтобы отвлечь людей от реального положение дел. Политик также обвинил главу государства в разрушении страны.

Балога отметил, что Петр Порошенко назначил Геннадия Москаля губернатором Закарпатской области, чтобы «воевать с интеллигенцией» в этом регионе.

Читайте также: Порошенко отказался от условий «Минска» и готовится развязать полномасштабную войну — экстренное заявление Армии ДНР